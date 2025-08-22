Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Los técnicos de Hacienda plantean que subir los impuestos del diésel y los pisos turísticos haría recaudar 1.675 millones

Desde Gestha ven difícil subir la fiscalidad al gasóleo que está pendiente desde 2021 y que en noviembre pasado volvió a excluirse del último paquete fiscal remitido al Congreso

E. Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:14

El Gobierno tiene un compromiso con la Comisión Europea: reducir una décima de PIB los beneficios fiscales obtenidos, unos 1.700 millones de euros. Para ... ello, los técnicos de Hacienda, Gestha, han planteado que solo con subir los impuestos al diésel, aplicar el IVA a los pisos turísticos e introducir un nuevo tipo en el impuesto a las socimis permitiría recaudar al menos 1.675 millones al año.

