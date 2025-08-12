Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante los medios tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) EFE

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Las autonomías abonarán 12.000 millones en tres años, según Fedea, lo que obligará a las autonomías a redirigir recursos desde otras políticas públicas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 12 de agosto 2025, 12:12

Las comunidades autónomas pagarán en intereses de su deuda pública alrededor de 12.000 millones de euros en 2028 si emiten nuevos recursos para financiar ... tanto los vencimientos de la que actualmente está en circulación como el déficit previsto hasta entonces. Esta proyección de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) supone multiplicar por tres la cuantía que abonaron en 2022 por este concepto (3.608 millones) sobre los 11.789 millones que estimados en tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  2. 2

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  3. 3

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  4. 4

    La agenda de prostitutas de la trama Koldo en Granada
  5. 5

    Dos jóvenes, en el foco de un enfrentamiento por drogas
  6. 6 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  7. 7 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  8. 8

    Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña
  9. 9 El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones
  10. 10 La desértica imagen de una playa de Almuñécar antes del boom turístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028