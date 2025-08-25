Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos jubilados pasean por una calle de Madrid. Óscar Chamorro

Hacienda ya está ingresando a los mutualistas jubilados hasta 4.000 euros tras años de reivindicaciones

Hace un mes que el BOE publicó la orden por la que la Agencia Tributaria debía devolver el pago por IRPF indebido a miles de pensionistas, pero no se había comenzado a entregar hasta ahora

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:02

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación por fin están comenzando a recibir las aportaciones entregadas por error ... después de años de reivindicaciones. Aunque ya hace un mes que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley aprobada en el Congreso que permitía a Hacienda realizar, en un único pago, las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, los ingresos no habían comenzado hasta ahora. Es una resolución que pone fin a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de mutualistas se habían manifestado en muchas ocasiones.

