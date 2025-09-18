Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 19.000 millones con la lucha contra el fraude

Las actuaciones sobre grandes patrimonios permiten liquidar deuda por un importe de 524 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:58

La Agencia Tributaria intensifica su cruzada contra el fraude fiscal y consigue embolsarse 18.928 millones de euros en 2024, un 13% más que el ... año anterior tras realizar casi dos millones de actuaciones de control, según los datos publicados este jueves por Hacienda. Una parte importante de esta cuantía responde a la revisión, corrección de pérdidas infladas de empresas o falsas y cuotas a compensar incorrectas por valor de 5.305 millones de euros, un 58% más que en el ejercicio previo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  4. 4

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  8. 8 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  9. 9 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica
  10. 10 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 19.000 millones con la lucha contra el fraude

Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 19.000 millones con la lucha contra el fraude