Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gente consultando al notario en una notaria por tema de herencia, teatamento y consultas matrimoniales Avelino Gómez

La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones

Las operaciones se disparan a máximos de 2007 y Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana se sitúan en cabeza con bonificaciones del 99%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

Recibir una herencia o una donación en España implica, inevitablemente, pasar por Hacienda. Pero la imparable subida del precio de la vivienda, el temor de ... los contribuyentes ante la intención del Gobierno central de imponer un impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel estatal con un tipo mínimo y, sobre todo, los incentivos fiscales que ofrecen algunas comunidades para contrarrestar este efecto han disparado los traspasos en vida a niveles récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  6. 6

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  7. 7 El restaurante de Granada que «vuelve al origen de la cocina» a través de las brasas
  8. 8 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  9. 9 El pueblo de Granada donde el atún rojo de almadraba se ha convertido en su protagonista
  10. 10

    El Granada mantiene pendientes a sus fichajes por inscribir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones

La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones