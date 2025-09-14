El 'Wallapop' de la maquinaria que salta al mundo desde Granada

El empresario Manuel Carvajal regresó a Granada el 6 de marzo de 2020, justo el fin de semana antes del confinamiento por la pandemia de ... la covid. Fue entonces cuando nació Rinoagro. De esa experiencia y evolución surge después Bueydu, con la misión de convertirse en la plataforma global de referencia para el alquiler. Dos proyectos empresariales que están rompiendo esquemas. Con Bueydu su intención es convertirse en el Wallapop del alquiler. Ya sea de un tractor, un avión, un barco, un coche, una silla o una cortadora de césped.

Este granadino ha estado ligado al emprendimiento desde muy joven en su ciudad, con proyectos en los sectores de servicios y automoción. En 2010 se trasladó a Brasil, donde trabajó en São Paulo y también desarrolló proyectos en Colombia. En 2016 vivió en Inglaterra y, un año después, en Portugal, donde desarrolló su actividad hasta 2020 en una multinacional como director de nuevos negocios y comercial para América Latina y España en el sector agrícola.

A la vuelta a Granada siguió la apuesta por el sector agrícola. Fundó Rinoagro en 2020, justo al inicio de la pandemia. Muchos clientes llamaban porque no sabían dónde comprar maquinaria agrícola debido a las restricciones. Así surgió la idea de crear una marca propia de remolques agrícolas y venderlos de manera digital. Hoy Rinoagro está consolidada en España y también vende en Portugal, Francia, Marruecos y algunos países de Latinoamérica. La proyección de crecimiento sigue en alza y «estamos centrados en la digitalización y en la internacionalización», especifica. Han creado su propio remolque. Su propia marca. Venden online, aunque también tienen sede en Chauchina.

Saltos a otros sectores

La nueva empresa es la que tiene aún mayor proyección de crecimiento. Bueydu (mezcla de buey e industria) lo presenta como un gran catálogo en el que encontrar de todo lo que necesite. Empezó en el sector agrario, pero ha dado el salto a otros sectores y la idea es que haya desde máquina agraria o instrumentos de todo tipo.

El desarrollo del software y el diseño de la marca comenzaron a finales de 2022. A primeros de 2024 estuvo lista y fue en septiembre de 2024 cuando los primeros usuarios empezaron a conectar y realizar alquileres a través de la plataforma.

«La idea nace de una necesidad clara: cuando buscamos vivienda pensamos en Fotocasa o Idealista, para reservar un hotel en Booking, y para comprar o vender de segunda mano en Wallapop o Mil Anuncios. Pero, ¿y para alquilar cualquier producto? Hasta ahora no existía una plataforma de referencia», describe Carvajal. Así surgió Bueydu: un portal especializado en alquiler que comenzó con maquinaria agrícola y de construcción, y que poco a poco fue ampliándose a otros sectores según la propia demanda de los usuarios.

Actualmente ofertan productos muy diversos, desde maquinaria agrícola o de construcción, hasta embarcaciones, vehículos, drones, material de eventos o incluso productos de movilidad reducida.

Los usuarios proceden de diferentes partes de España y la plataforma sigue creciendo mes a mes en número de anuncios, visualizaciones y transacciones. El fundador explica que hay transacciones como la de un agricultor que alquila un remolque en Jaén; una empresa de construcción que ofrece una retroexcavadora en Madrid; un particular que alquila una caravana en Galicia o una empresa náutica que anuncia barcos en la Costa del Sol. Son solo algunos ejemplos.

En la expansión internacional este emprendedor ha trabajado con ahínco. Brasil fue elegido como primer mercado exterior por su vinculación personal y profesional con el país: en 2010 se trasladó a São Paulo, donde trabajó para empresas como Acciona y Santander. «Allí descubrí que es un mercado muy habituado al alquiler y en plena expansión en este sector. Actualmente contamos con un equipo que lidera la implantación en Brasil», cuenta.

El siguiente paso será Portugal, un país que «conozco bien porque viví y trabajé allí hasta 2020, siendo director de nuevos negocios para Latam y España en una multinacional agrícola. Portugal es un mercado estratégico para España y tiene un gran interés en el alquiler de equipos agrícolas en nuestro país».

A la pregunta de con qué plataformas se identifican, Carvajal rechaza compararse con las de compra venta, pero para explicarlo echa manos de ellas. «No queremos compararnos con plataformas de compraventa como Wallapop o Vinted, ya que nuestra propuesta no es la compraventa, sino el alquiler sostenible dentro de la economía colaborativa. Si tuviéramos que poner un símil, sería con Idealista: una plataforma de referencia y especializada, pero aplicada al alquiler multisectorial».

Su plataforma aspira a ser muy amplía en la oferta. «Porque creemos que el alquiler debe estar democratizado: desde lo cotidiano hasta lo extraordinario. Nuestro objetivo es que cualquier persona, empresa o institución pueda encontrar en Bueydu la solución de alquiler que necesita, sin importar el tamaño o el sector», defiende.