Manuel Carvajal en las instalaciones de Rinoagro. Ideal

El 'Wallapop' de la maquinaria que salta al mundo desde Granada

Emprendedor ·

Manuel Carvajal, propietario de Rinoagro, lanza una plataforma que permite arrendar desde máquinas de construcción hasta barcos, cortacésped o drones

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:12

El empresario Manuel Carvajal regresó a Granada el 6 de marzo de 2020, justo el fin de semana antes del confinamiento por la pandemia de ... la covid. Fue entonces cuando nació Rinoagro. De esa experiencia y evolución surge después Bueydu, con la misión de convertirse en la plataforma global de referencia para el alquiler. Dos proyectos empresariales que están rompiendo esquemas. Con Bueydu su intención es convertirse en el Wallapop del alquiler. Ya sea de un tractor, un avión, un barco, un coche, una silla o una cortadora de césped.

