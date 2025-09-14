Vithas Granada renueva su sello de calidad asistencial Por tercera vez consecutiva logra la acreditación de la Joint Commission International, el organismo de mayor prestigio en la evaluación de la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes

El Hospital Vithas Granada ha logrado, por tercera vez consecutiva, la acreditación de la Joint Commission International (JCI), el organismo de mayor prestigio en la evaluación de la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes a nivel mundial. Es el único hospital de la provincia en contar con esta distinción. Logra un aprobado con sello de calidad de relevancia. Este reconocimiento sitúa al centro granadino como uno de los 26 hospitales del país que lucen este sello de excelencia, una referencia global en materia de gestión sanitaria.

José Luis Salcedo, gerente del hospital, explica que «es posible que al ciudadano de a pie le quede algo lejos este sello, pero es importante que sepa que la acreditación de la Joint Commission es una de las distinciones más exigentes y valoradas del mundo en el ámbito sanitario y que se traduce en mayores estándares de calidad y seguridad en todo lo que hacemos. Debe traducirse en confianza». Con esta certificación el hospital apuesta por la mejora continua. Analiza sus circuitos asistenciales y procede a mejorarlos en función de las nuevas técnicas y tecnologías con una metodología que contempla la estructura del hospital, los procesos asistenciales y los resultados obtenidos, medidos siempre de forma objetiva.

«Hemos optado por esta evaluación con el objetivo garantizar unos resultados. Hablamos de un ciclo de mejora continua ya que somos evaluados por los 1.300 estándares de calidad que incluye esta acreditación. Es nuestro compromiso con la excelencia clínica, la seguridad del paciente, la calidad del equipo de profesionales y la gestión eficiente del hospital en todos los aspectos», asegura Salcedo.

La acreditación JCI certifica que un hospital cumple con estos estándares internacionales que abarcan desde la atención clínica y quirúrgica hasta la gestión hospitalaria, la seguridad del paciente, la formación continua del personal y la mejora constante de la calidad.

En el caso de la acreditación empresarial, denominada Joint Commission Enterprise, evalúa la gobernanza, las políticas y los procedimientos de todo el sistema organizativo y su implementación en las diferentes unidades que conforman una compañía sanitaria, que en el caso de Vithas son sus 21 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales.

El Hospital Vithas Granada combina capacidad y servicios de alta especialización para responder a las necesidades de los pacientes. Cuenta con 72 habitaciones, cinco camas de UCI y ocho quirófanos equipados con la última tecnología. Sus más de 800 puestos de trabajo (más de 300 directos) lo convierten en un motor de crecimiento económico y de empleo en Granada y su.

El director gerente de Vithas Granada afirma que «contar con el mejor equipo de profesionales se traduce en esta calidad que ahora volvemos a certificar, y que es la que queremos para nuestros pacientes. Es un orgullo contar con todos ellos».

El grupo Vithas está integrado por 21 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud. Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.