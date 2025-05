Las tiendas de belleza y cosmética que arrasan en ventas por TikTok

Andrea G. Parra Granada Lunes, 12 de mayo 2025, 00:13 Comenta Compartir

Treinta y tres años poniendo guapos a los granadinos y perfumándolos. Más de tres décadas cumpliendo sueños. Por eso, abrió un día especial y muy navideño. Tiendas Agatha la inauguró Montse Muñoz el 24 de diciembre de 1992 en la avenida de Andalucía, 3, a unos metros de donde hoy está la tienda de avenida del Sur, 8.

Después de estar trabajando en el mundo de la moda y haber formado una familia decidió parar para criar a sus hijos, pero al poco tiempo, confiesa que se dio cuenta que la casa no era lo suyo y que podía realizar las veces de madre compaginando el trabajo y decidió montar mi propia empresa. Esa fue Tiendas Agatha. Lo del nombre es por la piedra preciosa.

En su familia había antecedentes empresariales. Montse Muñoz eligió este sector porque en realidad era en el mundo que se había movido con una madre peluquera que en la misma casa familiar tenía su peluquería donde también se realizaban trabajos de estética como depilación de cejas, manicuras... «Y donde criaba a cuatro hijos, cuidaba de un abuelo, su padre y con un marido emigrante en Alemania que consiguió que se volviera a España cuando ella sin que mi padre lo supiera, se quedó con un traspaso de una lavandería en la avenida de Madrid que después de más de 50 años sigue abierta».

Montse Muñoz se alegra de poder ser empresaria y compartir el negocio con su familia

La progenitora de Montse Muñoz es Ángeles García Navas. «Mi madre ha trabajado hasta los 88 años abriendo y cerrando su negocio (la lavandería). Ella dice que el bicho (la covid) la quitó de trabajar, aún así con 93 años sigue pendiente de las cuentas de su negocio y de sus alquileres, así que yo, no sabría decir hasta cuándo, quizás antes, pero a día de hoy no podría dejarlo porque es donde más plena me siento y además por suerte, disfrutando de buena salud», repasa Muñoz al preguntarle por su jubilación. En Tiendas Agatha trabaja Montse Muñoz, su marido y sus hijos, que se llaman Ruperto Martínez Muñoz y Sergio Martínez Muñoz.

En Tiendas Agatha venden las «mejores» marcas de alta perfumería, cosmética y maquillaje y los más avanzados tratamientos de belleza profesional en cabina, depilación láser, etcétera.

Además de servicios de medicina estética. Cuenta que «en general, la estética está repuntando, hemos introducido nuevos tratamientos con maquinaria puntera, y funciona muy bien».

En la parte de producto, confiesa que las grandes cadenas de perfumería son competidores muy difíciles, pero «nos defendemos muy bien con un servicio personalizado, profesionalidad, buenos precios…». Tienen cinco tiendas, dos en Granada capital, una en Armilla, otra en Loja y otra en Pinos Puente.

Monte Muñoz argumenta que siempre han estado muy pendientes de las tendencias del mercado para no quedarse atrás. «En la parte de producto, (perfumería, cosmética y maquillaje), no paramos de probar e introducir marcas que mejoran nuestro catálogo. Además, nos enfocamos mucho en la venta online a través de nuestra tienda online Agatha.tienda», detalla.

«Combinamos los tratamientos en cabina con el tratamiento en casa a través de la venta de productos, lo que nos diferencia de las grandes cadenas, que tan solo venden el producto para casa. Esto además implica que nuestras consejeras de belleza son auténticas expertas, lo que nos ayuda a dar el mejor servicio adaptado», agrega.

Son varios los retos que han ido superando. Trabajar en familia también lo es. «Es todo un reto, pero a la vez una gran oportunidad. Tomamos decisiones juntos y eso hace que a veces pueda haber diferencias, pero siempre las resolvemos con el objetivo de seguir creciendo», valora Montse Muñoz.

En lo que respecta a nuevos proyectos apunta que han introducido lo último de Indiba, Reverso en sus centros de belleza. Es la maquinaria más puntera en estética que hay en el mercado ahora mismo. A lo que sumarán nuevas aperturas de centros de medicina estética, nuevas marcas de cosmética y han arrancado con TikTok Shops.

El spa de un hotel

Recientemente han comenzado también a gestionar el SPA Palacio Gran Vía Royal Hideaway Hotel, uno de los hoteles más lujosos de Granada. En esta empresa dedican muchos recursos a la parte online. «Es básico hoy en día tener la mejor presencia posible. Hacemos nosotros mismos todo, sin externalizar nada, lo que da una idea de cómo de en serio nos lo tomamos», relata. La introducción en TikTok Shops está siendo «muy positiva».

«Es un verdadero reto, porque funciona con picos de pedidos, lo que nos hace tener que adaptar nuestra manera de servir pedidos, que siempre es más estable en nuestra tienda online», describe Muñoz.

Experiencia maravillosa

Para Muñoz ser empresaria ha sido «una experiencia maravillosa» de la que ha disfrutado, pero a la vez una responsabilidad importante «ya que en tantos años hubo épocas buenas y otras más complicadas, pero si hago un resumen de mi vida laboral volvería a repetirla».

Admite que disfruta de sus tiendas con sus empleados, clientes y amigos y por supuesto con su familia, marido e hijos «con los que he crecido todos estos años y que forman parte de la empresa». «Si miro a aquella joven con los ojos chispeantes el día que vendí el primer lote de mini tallas de colonias de Loewe y un billete de 1.000 pesetas, nunca hubiera imaginado en lo que hoy se ha convertido Tiendas Agatha, cinco centros, 20 trabajadores con sus 20 familias, y adaptándome a las nuevas tecnologías con tienda online y redes sociales», concluye.

