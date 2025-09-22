Teresa Viejo reivindica en Granada 'El poder de reinventarse' de los séniors

La periodista estará el próximo martes 2 de octubre en el Teatro Isidoro Máiquez, de Caja Granada, en la segunda edición de 'Es tu momento', la jornada del proyecto Talento +45 de Cámara Granada

Después de ser una de las caras más conocidas de la televisión en España, liderar medios de comunicación nacionales, escribir libros y crear el Instituto de la Curiosidad y el Liderazgo Curioso, Teresa Viejo llegará a Granada como uno de los rostros de la campaña 'El poder de reinventarse', puesta en marcha por la Cámara de Comercio de España con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en colaboración con 65YMÁS.

Cámara Granada ligará esa campaña con su jornada 'Es tu momento' que, por segundo año, incentivará la inserción laboral de los desempleados granadinos de más de 45 años, dentro de su programa Talento +45. Teresa Viejo charlará con un antiguo participante de este programa que contará en primera persona su historia: cómo accedió al programa y cómo ha logrado incorporarse al mercado laboral.

«Exprimir todos los limones»

«Me gusta el concepto de renacer porque creo que en esta vida hay muchas vidas y opciones vitales. Yo quiero exprimir todos los limones que tenga frente a mí, así que mis reinvenciones profesionales siempre han empezado cuando sentía que ya me sabía la lección», asegura la periodista.

«Las oportunidades llegan cuando nos abrimos. Si estamos esperando a que lleguen, no van a pasar»

Durante el evento, Viejo inspirará y contará a los asistentes como su inquietud y su curiosidad han hecho de ella una mujer todoterreno: «Las oportunidades llegan cuando nos abrimos. Si estamos esperando a que lleguen, no van a pasar. Hay que hacerse preguntas para que surjan las opciones y oportunidades».

Además de la presencia destacada de la periodista, Cámara Granada ha invitado a la jornada a empresas granadinas o de índole nacional que demandan perfiles específicos de personas senior. Sus responsables presentarán sus proyectos e informarán y atenderán personalmente a los participantes interesados en sus oferta , «con lo que Cámara Granada quiera cerrar el círculo virtuoso del programa», en palabras de la técnico del mismo, María Eugenia Peralta.

«Si nuestra primera labor de orientación y los cursos gratuitos que ofrecemos conducen a los participantes a mejorar sus capacitación y charlas como las de Teresa Viejo suponen una inspiración determinante para emprender nuevos caminos, la presencia de las empresas es la confirmación de que las oportunidades laborales existen», asegura.

Programa Talento45+

El poder de reinventarse se enmarca dentro del Programa 'Talento 45+' de la Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. El programa ofrece orientación, intermediación laboral y formación para mejorar las competencias digitales y profesionales de las personas entre 45 y 60 años en situación de desempleo o inactividad laboral.

Con 'El poder de reinventarse', la Cámara de Comercio de España, el SEPE y 65YMÁS van a realizar diferentes actos por todo el país con tres objetivos: empoderar a los sénior en situación de desempleo, concienciar de la importancia de la formación a lo largo de toda la vida y poner en valor el talento sénior.