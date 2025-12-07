Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Margarita Arango y Jemi Sánchez. Ideal

Sentido Inverso, pioneras en intervención social y consultoría

La Junta le otorga el Premio Andalucía ES 2025 como mejor proyecto por la igualdad de género

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:58

En agosto de 2024 echaron a andar y en otoño de 2025 han recibido un premio que reconoce su trabajo. Sentido Inverso SCA, la cooperativa ... sin ánimo de lucro, fundada y liderada por Jemi Sánchez y Margarita Arango, ha sido galardonada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

