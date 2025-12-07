Sentido Inverso, pioneras en intervención social y consultoría

En agosto de 2024 echaron a andar y en otoño de 2025 han recibido un premio que reconoce su trabajo. Sentido Inverso SCA, la cooperativa ... sin ánimo de lucro, fundada y liderada por Jemi Sánchez y Margarita Arango, ha sido galardonada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Le ha otorgado el Premio Andalucía ES 2025 en la modalidad al mejor proyecto realizado por mujeres, para mujeres o por la igualdad de género. «Este galardón no solo reconoce la rápida profesionalización de la joven cooperativa, sino su inquebrantable compromiso con la justicia social y su impacto transformador en la comunidad andaluza, especialmente en Granada», explica Sánchez.

El reto de esta cooperativa es ingente en su día a día al marcarse como misión impulsar el cambio social a través de un enfoque integral y colaborativo, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad de género y la inclusión social. La iniciativa empresarial surgió de la confluencia de la experiencia y el compromiso de dos mujeres profesionales que buscan, a través de la economía social, un impacto positivo en la comunidad.

El trabajo de Jemi Sánchez y Margarita Arango está sustentado en la defensa de los derechos y la dignidad de las personas vulnerables. Lo hacen a través de proyectos propios de intervención social y jurídica (como la gestión de la Unidad Móvil de atención integral a mujeres en contextos de prostitución del Ayuntamiento de Granada) y servicios de consultoría integral para fortalecer entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones y otras organizaciones).

Sentido Inverso se distingue por su enfoque nacido del pensamiento inverso. En lugar de un enfoque lineal, «decidimos cuestionar sus posiciones preestablecidas, dando como resultado una iniciativa emprendedora, feminista y comprometida. Nuestro proyecto es una prueba de que es posible combinar la innovación empresarial con un profundo sentido de la justicia social», relatan las fundadoras.

Más allá de la viabilidad económica tradicional, Sánchez y Arango defienden que su modelo de negocio «demuestra que es posible crear una empresa rentable que, al mismo tiempo, genere un impacto positivo en la comunidad. Nuestra solidez financiera es un medio para un fin: consolidar una organización que aporta un valor diferencial al cambio social, medioambiental y la equidad».

La cooperativa ha demostrado una destacada viabilidad técnica y económica en su primer año de vida. Presumen de una tasa de éxito de más del 70% en la obtención de subvenciones para sus clientes, que es una prueba de «nuestra eficiencia». El proyecto de estas dos mujeres, ha sido premiado ahora por «el espíritu de superación» de sus fundadoras. En sus inicios tuvieron que afrontar «duras» pruebas propias del emprendimiento femenino y «los obstáculos del sistema». «Supimos tomar esos momentos difíciles y convertirlos en nuestro blindaje... Esas adversidades nos demostraron que éramos infinitamente más fuertes, más capaces y más resilientes de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y esta es la lucha eterna de las mujeres que nos atrevemos a construir», reclaman.

El latido del feminismo

Tras recibir el premio, inciden en que esto «refuerza la misión de la cooperativa de ser el vehículo que lleva a cabo la justicia social, haciendo del feminismo el latido de su proyecto».

Concluyen que su gratitud más profunda «es para las mujeres con las que trabajamos cada día en Granada. Mujeres que, a pesar de enfrentarse a diario a violencias, se reinventan, luchan y continúan. Es necesario que las cosas empiecen a cambiar. Este premio es para ellas, para las invisibles de Andalucía».

En Sentido Inverso S.C.A. seguirán con esa intervención directa con colectivos vulnerables y ofreciendo consultoría integral para fortalecer la profesionalidad y el impacto social de las entidades del tercer sector. Su consultoría seguirá yendo más allá del simple servicio técnico, brindando un acompañamiento integral y continuo a las organizaciones sociales.

«Nos centramos en la atención integral a personas muy vulnerables, con una metodología basada en la empatía y los derechos humanos. Nos especializamos en la interseccionalidad, el género y la diversidad, temas que requieren soluciones a medida y un enfoque disruptivo. Rompemos con la imagen de empresa convencional para ser un proyecto con un compromiso social real y palpable. Además, utilizamos herramientas avanzadas como el metaverso en nuestros encuentros online y empleamos el 'benchmarking' para identificar y replicar iniciativas sociales innovadoras a nivel global», enfatizan las fundadoras de esta cooperativa que quiere crecer para lograr un mundo mejor.