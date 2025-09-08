San Isidro tendrá una planta solar flotante sobre una balsa La granadina Enneo Ingeniería desarrolla para la cooperativa oleícola de Deifontes un novedoso sistema de baterías que permitiría acumular energía solar para que la almazara la libere cuando más lo necesite

A. G. Parra Lunes, 8 de septiembre 2025

Un proyecto 100% granadino. La cooperativa San Isidro de Deifontes ha firmado con Enneo Ingeniería la construcción de una instalación fotovoltaica flotante sobre balsa, acompañada de almacenamiento en baterías, para autoconsumo sin excedentes con sistema antivertido. Un nuevo paso en la apuesta por la energía diferente.

El proyecto supone una inversión de 1.328.108 euros (IVA no incluido) y cuenta con una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 904.422 euros dentro del Programa de Energías Renovables Innovadoras. La puesta en marcha y legalización se han comprometido antes del 31 de marzo de 2026 (según documentación contractual facilitada por las partes). El acuerdo ha sido rubricado por Alejandro Vázquez y Carlos Zafra (Enneo Ingeniería) y Francisco Fernández López (S.C.A. San Isidro de Deifontes).

El proyecto nace, se diseña y se ejecutará desde Granada. El promotor S.C.A. San Isidro tiene su sede en Deifontes, mientras que Enneo Ingeniería está domiciliada en el área metropolitana (Cúllar Vega/Churriana de la Vega). La cadena de proveedores y servicios, incluyendo dirección facultativa y montajes, prioriza igualmente tejido empresarial de la provincia, reforzando el impacto económico local.

Fundada en 1960, San Isidro de Deifontes es una cooperativa agrícola y de servicios con más de 650 socios oleicultores y una base olivarera de 3.040 hectáreas en el término deifontero y municipios colindantes. Produce, envasa y comercializa aceite de oliva virgen extra bajo su marca propia Fuente de Dios, además de referencias de la red cooperativa DCOOP, con venta directa en tienda física y tienda online. Es un nombre habitual para el consumidor granadino que busca producto de proximidad.

La explicación a por qué una fotovoltaica flotante con baterías la aportan desde los dos negocios. La instalación se ubicará sobre una balsa existente, liberando suelo agrícola y aportando ventajas operativas: potencial de mayor rendimiento por el efecto de refrigeración del agua, reducción de evaporación y despliegue modular con obra civil mínima. Estas ventajas están documentadas en el informe del Banco Mundial/ESMAP.

El sistema de baterías permitirá acumular la energía solar en horas de máxima producción y liberarla cuando la almazara más lo necesita (molturación, envasado), recortando puntas de demanda (peak shaving), estabilizando la operación y maximizando el autoconsumo. El conjunto se gestionará con un sistema de gestión energética (EMS), coordinando generación flotante, almacenamiento y consumos para priorizar seguridad y continuidad del servicio (según contrato).

La planta funcionará en autoconsumo sin excedentes con antivertido, modalidad regulada por el real decreto 244/2019 y las guías de Miteco/IDAE. Esta configuración simplifica la tramitación de acceso y conexión al no verter energía a la red, un encaje habitual en instalaciones industriales.

Concurrencia competitiva

El Programa de Energías Renovables Innovadoras del IDAE apoya proyectos en concurrencia competitiva que integran renovables y, en su caso, almacenamiento, con líneas específicas para entornos singulares –como cuerpos de agua– e infraestructuras. La ayuda concedida a San Isidro asciende a 904.422 euros (resolución de la primera convocatoria en el marco del PRTR–NextGenerationEU).

Francisco Fernández López, representante de la cooperativa, subraya que «para San Isidro, esta inversión es una apuesta por la estabilidad de costes y la eficiencia: producimos nuestra energía sin ocupar suelo y con una solución pensada para nuestro día a día». Por su parte, Alejandro Vázquez, de Enneo Ingeniería, apunta que «una FV flotante con baterías en una almazara granadina aúna innovación y territorio. Nuestro enfoque es de la ayuda a la obra: ingeniería, ejecución y justificación final, con precio y plazo comprometidos».

Este proyecto tiene un impacto en el tejido agroalimentario de Granada destacable. Para una cooperativa con marcas reconocibles como Fuente de Dios, reducir la dependencia del mercado eléctrico se traduce en «más competitividad y previsibilidad de costes en campaña». La fotovoltaica flotante agrega, además, beneficios hídricos por sombreamiento y menor evaporación, relevantes en la gestión de balsas del medio rural. Y el hecho de que todas las empresas implicadas en la firma y en los equipos técnicos principales sean de la provincia garantiza que la inversión retorne en forma de empleo, compras y servicios a la economía local, explican desde Enneo Ingeniería.