El psicólogo que recuperó los hammams en España

El paseo por la Alhambra que inspiró una empresa que está presente en la actualidad en seis ciudades, incluida Granada, y cuenta con más de ... 400 empleados. Hammam Al Ándalus comenzó a finales de la década de 1990 como un proyecto para recuperar una tradición perdida. «La idea surgió en 1996, durante un paseo por la Alhambra de Granada. Al visitar los baños del Palacio de Comares, me sorprendió que en España, donde los hammams habían sido una parte fundamental de la vida cotidiana, ya no quedara ninguno en funcionamiento. Vi en ello una oportunidad para devolver a la sociedad un espacio de bienestar y calma, inspirado en esa herencia andalusí». Lo cuenta José María García, que fue quien dio ese paseo y quien impulsó esta empresa que ha combinado la tradición y la innovación.

Dos años después de aquella idea, en 1998, abrieron el primer Hammam Al Ándalus en Granada, el primero en España en más de cinco siglos, desde su prohibición en 1567. «Desde el inicio, la intención fue ofrecer una experiencia auténtica, respetando la esencia de los antiguos baños árabes y adaptándola a nuestro tiempo», rememora García. «Mi formación como psicólogo también influyó en este proyecto. Siempre me interesó el bienestar integral, entendido no solo como cuidado físico, sino también emocional y mental. El hammam me permitía materializar esa visión holística: un espacio donde las personas pudieran reencontrarse consigo mismas a través del agua, el silencio y el ritual», apostilla.

Su familia no tenía experiencia previa en el sector del bienestar ni en los balnearios. «Este proyecto nació de mi pasión por el patrimonio histórico y el bienestar. De hecho, el edificio donde se instaló nuestro primer hammam en Granada había sido un antiguo horno de pan antes de convertirse en lo que es hoy». Ese edificio está en la calle Santa Ana, 16.

Una de las historias más curiosas de su particular libro es que cuando rehabilitaron el edificio del hammam de Granada descubrieron antiguos depósitos de agua y aljibes. «Fue emocionante pensar que, siglos atrás, ese mismo espacio pudo haber sido un baño árabe original», apunta García. Entre las muchas anécdotas, también le gusta contar que «algunos clientes se emocionan hasta las lágrimas después de una sesión, porque les recuerda sus raíces o les transporta a un estado de paz que no habían experimentado antes».

Córdoba, Madrid, Málaga...

La andadura comenzó con «mucha ilusión» y un equipo reducido en un edificio histórico en el barrio del Albaicín. La idea era ofrecer un espacio de relajación inspirado en los antiguos baños árabes, con un circuito termal de distintas temperaturas y masajes. A pesar de que al principio no todo el mundo entendía el concepto, pronto se convirtió en un lugar de referencia. Eso fue en 1998. Con el tiempo, el proyecto creció y abrieron en Córdoba en 2001, en Madrid en 2003, en Málaga en 2013 y en Palma de Mallorca en 2019. En 2024, inauguraron su tercer centro en Madrid, en la zona de Puerta de Hierro, sumándose a los ya existentes en calle Barquillo y Plaza Mayor.

En la actualidad cuentan con más de 400 empleados entre todos los centros. Llevan más de 25 años en activo desde la apertura del primer hammam en Granada. Además, recientemente han incorporado a su portfolio la creación y gestión del SPA Cobre29, ubicado en el hotel Meliá Valencia Palacio de Congresos, un proyecto que comparte con «nosotros esa filosofía de bienestar integral y cuidado personalizado». Poco a poco han ido sumando nuevos servicios. Cuando comenzaron, el servicio se centraba en el circuito termal, con termas a diferentes temperaturas y un masaje relajante de 15 minutos. Con el tiempo, han ampliado la oferta incorporando rituales inspirados en la tradición andalusí que enriquecen la experiencia del hammam. Entre ellos, el Ritual Midra, que combina la exfoliación con guante de kessa sobre piedra caliente, o Bayyah, un tratamiento más profundo que incorpora el uso de aceites naturales y técnicas de masaje específicas para favorecer la movilidad y la recuperación muscular. Además, ofrecen servicios estacionales, adaptando la experiencia del hammam a las distintas épocas del año con esencias y tratamientos que reflejan los cambios en la naturaleza.

Otra de sus incorporaciones más recientes es El Jardín de Hammam, su línea de productos de cosmética natural, inspirada en los ingredientes tradicionales del jardín andalusí y el aceite de oliva. También cuentan con su Experience Store en Granada, un espacio donde los clientes pueden adquirir tanto productos de El Jardín de Hammam como experiencias exclusivas. En este espacio organizan eventos especiales y sesiones privadas, que combinan bienestar, cultura y artesanía local.

300.000 personas

El circuito termal con masaje sigue siendo el favorito de sus clientes, sobre todo el pack de baño y masaje de 30 minutos. También ha crecido la demanda del ritual Midra, ya que la exfoliación con guante kessa es una experiencia única que los clientes valoran mucho. Cada año más de trescientas mil personas disfrutan de la experiencia Hammam Al Ándalus en sus distintas sedes. «Antes de la pandemia, habíamos atendido más de medio millón de clientes acumulados desde nuestros inicios», detallan desde la empresa.

La innovación está presente en las diversas facetas. «Hemos integrado la sostenibilidad y la digitalización en nuestra filosofía, aplicando soluciones innovadoras en distintos ámbitos. En Málaga, utilizamos energía geotérmica para climatizar el agua de forma eficiente, reduciendo el impacto ambiental. La gestión de reservas y pagos se ha digitalizado completamente, ofreciendo a los clientes una experiencia más cómoda y accesible», describe García. «Además, hemos desarrollado Helysia Token, una criptomoneda que premia la fidelidad de nuestros usuarios. Por otro lado, con El Jardín de Hammam, hemos creado una línea de cosmética natural que extiende la experiencia del hammam más allá de nuestros espacios, sumando bienestar y sostenibilidad».

En este negocio, lo más difícil dicen que es mantener la esencia y la autenticidad del hammam, asegurando al mismo tiempo una experiencia de alta calidad para cada cliente. «También enfrentamos desafíos como la estacionalidad del turismo y la gestión de espacios históricos, donde cada detalle cuenta para preservar su valor», asevera. De cara al futuro, están «muy ilusionados» con varios proyectos entre los que García cita el reciente Hammam Puerta de Hierro en Madrid, «nuestro tercer centro en la capital, que hemos inaugurado a principios de año; la consolidación de la Experience Store en Granada, un espacio experiencial que combina la venta de cosmética natural con eventos de bienestar; y nuestra colaboración con el Meliá Valencia Palacio de Congresos a través del SPA Cobre29».

Continúan con iniciativas sostenibles como la expansión del Bosque Hammam, para reducir «nuestra huella ecológica». También siguen ampliando su línea de El Jardín de Hammam, con nuevos productos como el óleo elixir, que lanzarán en mayo. No descartan abrir en otras ciudades. «Por ahora, nuestro enfoque está en consolidar los centros actuales y mejorar continuamente la experiencia del cliente. Sin embargo, estamos abiertos a explorar nuevas ciudades con legado andalusí, como Sevilla o Barcelona».