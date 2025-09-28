Un programa formativo con éxito

Ideal Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

De los 30 participantes de las dos ediciones pasadas, el 75% ha conseguido un contrato laboral y más de la mitad de estos en el sector energético. Es una buena carta de presentación. Por eso, tras dos exitosas ediciones del curso 'Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas y autoconsumo eléctrico', cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de los profesionales para capacitarles en un sector al alza con alta demanda laboral, Fundación Endesa y Fundación Magtel, con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, han impulsado la tercera edición de su programa conjunto de formación en el sector energético.

La inauguración fue en un acto celebrado en el Centro de Formación y Empleo Norte, y que contó con la asistencia de Encarnación González, concejala de Educación, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Granada, Cristina Gallardo, responsable de Proyectos de Fundación Magtel, y Elsa Novo, responsable de Proyectos de Empleo y Emprendimiento Verde de Fundación Endesa. Aprovecharon también para la clausura de la segunda edición del curso, que comenzó en primavera y que ha finalizado con altos datos de empleabilidad, ya que el 75% de los participantes cuenta actualmente con contrato laboral, lo que viene a demostrar «el éxito» de la iniciativa.

El programa de Fundación Endesa y Fundación Magtel, que contará de nuevo con dos ediciones del curso de 'Instalaciones Eléctricas y Sistemas Fotovoltaicos', de 15 participantes cada una, está diseñado para que los alumnos reciban una formación integral que combina 270 horas de teoría, 100 horas prácticas en empresas y experiencia profesional.

A la convocatoria de la nueva edición de la formación se han presentado 66 aspirantes, entre los cuales han sido seleccionados los 15 alumnos participantes tras superar una evaluación y una entrevista. El perfil de estudiantes es el de personas de entre 20 y 45 años que se encuentran en situación de desempleo o en búsqueda de una reorientación profesional. Los aspirantes deben cumplir con condiciones físicas para realizar trabajos en exterior y en altura, así como poseer un permiso de conducir homologado en España. Fundación Endesa, que contribuye con una financiación superior a los 70.000 euros, participa activamente en su ejecución. Fundación Magtel es la encargada de la formación técnica, la coordinación de prácticas profesionales y la difusión del proyecto. Y el Ayuntamiento implicación de los agentes sociales del distrito Norte y cede espacios.