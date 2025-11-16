La presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA viste Granada de lujo y de rojo

Las instalaciones de Granada Premium se convirtieron en un foco de lujo y de innovación con la gala de presentación oficial del nuevo Mercedes-Benz ... CLA, un modelo que marca el inicio de una nueva era para la marca alemana: la ofensiva eléctrica más ambiciosa de su historia.

Más de 250 invitados participaron en la velada que vistió de rojo cada rincón del concesionario granadino, símbolo de la energía y el carácter pionero del nuevo CLA, según explican desde la marca. Los asistentes pudieron descubrir de primera mano el diseño vanguardista y la tecnología de este modelo, que alcanza una autonomía de hasta 790 kilómetros (según el ciclo WLTP) y se comercializa desde 44.995 euros (sin impuestos) en su versión CLA 250+, según informaron desde el concesionario.

El evento destacó también por su cuidada puesta en escena. El grupo The Hula's Hula's amenizó la noche con un repertorio musical que combinó elegancia y ritmo y que creó el ambiente idóneo para una velada en la que la emoción y la tecnología fueron protagonistas. El momento más esperado llegó con el desvelado del nuevo CLA, acompañado por un espectáculo audiovisual que simbolizó el comienzo de una nueva etapa para Mercedes-Benz.

Durante la presentación, Jorge García, gerente de Granada Premium, destacó el papel del nuevo CLA dentro de la estrategia de electrificación de la marca. «Estamos orgullosos de ser parte del futuro eléctrico de Mercedes-Benz. Este nuevo CLA representa la perfecta unión entre innovación, diseño y sostenibilidad, y refleja nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes una experiencia de conducción emocionante y responsable», subrayó.

Con esta presentación, Granada Premium no solo mostró un vehículo, sino una declaración de intenciones: «la movilidad del futuro ya está aquí, y es eléctrica, inteligente y emocionante».