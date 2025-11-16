Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El equipo del concesionario en la presentación.

La presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA viste Granada de lujo y de rojo

Granada Premium ·

Más de 250 invitados asistieron a la puesta de largo oficial del nuevo vehículo eléctrico, con 790 kilómetros de autonomía,en un exclusivo evento que combinó música, espectáculo y tecnología

Ideal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:26

Comenta

Las instalaciones de Granada Premium se convirtieron en un foco de lujo y de innovación con la gala de presentación oficial del nuevo Mercedes-Benz ... CLA, un modelo que marca el inicio de una nueva era para la marca alemana: la ofensiva eléctrica más ambiciosa de su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  5. 5

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  6. 6 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  7. 7 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9

    En noviembre, de música hay hambre
  10. 10

    Granada 2031, la candidatura entra en la leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA viste Granada de lujo y de rojo

La presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA viste Granada de lujo y de rojo