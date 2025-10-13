Unos premios para quienes construyen progreso y confianza

La Asociación de Constructor y Promotores de Granada (ACP Granada) celebró en el Carmen de los Mártires la séptima edición de su encuentro de socios, ... una cita consolidada en la agenda empresarial del sector, que reunió a más de 180 empresarios en un ambiente de cercanía y networking. Además, este año incluyó la primera edición de los galardones ACP Granada, creados con el objetivo de dar visibilidad y reconocimiento a las iniciativas empresariales y trayectorias que contribuyen al progreso de la construcción y promoción en la provincia. Los empresarios se pusieron al día de la situación de su sector y compartieron inquietudes y proyectos. También reconocieron a compañeros por su trabajo y trayectoria.

El galardón a la innovación fue para Jorge Mendiguchia, presidente del Clúster CSA. Le reconocieron haber sabido «incorporar nuevas tecnologías, procesos o soluciones sostenibles que transforman la forma de construir, habitar y proyectar nuestras ciudades».

En el apartado de visión estratégica el galardonado fue para Enrique Molina Campos, de la promotora Alba Reim. «Dirigir con visión estratégica implica ver más allá del ladrillo y el plano. Es comprender el mercado, anticiparse a los cambios urbanísticos, sociales y económicos, y saber tomar decisiones que garantizan el desarrollo y la sostenibilidad del sector. Este galardón reconoce a quien, desde la promoción, ha demostrado una mirada a largo plazo, generando valor no solo para sus empresas, sino para toda la provincia de Granada, generando el primer Flexliving en Granada y una 'pequeña' promoción de solo 400 VPO», dijeron sobre Molina Campos.

En la categoría de trayectoria profesional fue reconocido Carlos Quintanilla, arquitecto. Homenajearon toda «una vida profesional dedicada con pasión, responsabilidad y entrega al sector de la construcción, la promoción y la arquitectura. «Una carrera marcada por los valores, el trabajo bien hecho y el respeto ganado dentro y fuera de la obra. ACP Granada quiere reconocer hoy no solo los logros, sino la dedicación de quien ha sabido construir mucho más que edificios: ha construido confianza», señalaron.

Por último, por su compromiso sectorial fue premiado Rafael Sánchez Alcalá, presidente Fadeco Contratistas. «Ha mostrado un compromiso firme y constante con el desarrollo del sector, uniendo el sector, impulsando buenas prácticas y promoviendo el crecimiento conjunto», subrayaron los miembros del jurado.

El presidente de ACP Granada, Juan de Dios Molinero Moreno, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, destacando los principales hitos del sector y preocupaciones. En su discurso realizó una enardecida defensa por la mejora de las infraestructuras en Granada.

Los asistentes disfrutaron de un cóctel para un networking en el que se afianzaron lazos de colaboración. El encuentro ACP Granada 2025 fue posible gracias al apoyo de los patrocinadores como Escayescos, HispaColex Bufete Jurídico, Asefa, Otis Elevadores, CaixaBank, Gesvalt, Porcelanosa Partners, Danosa, Fundación Laboral de la Construcción y Panasonic. Con este encuentro, ACP Granada reafirma su papel como punto de encuentro de referencia para la construcción y la promoción en la provincia.