Los galardonados flanqueados por el presidente y el gerente de la ACP. Ideal

Unos premios para quienes construyen progreso y confianza

La ACP reconoció al presidente del Clúster CSA, al promotor Enrique Molina, al arquitecto Carlos Quintanilla y a Rafael Sánchez Alcalá

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:19

La Asociación de Constructor y Promotores de Granada (ACP Granada) celebró en el Carmen de los Mártires la séptima edición de su encuentro de socios, ... una cita consolidada en la agenda empresarial del sector, que reunió a más de 180 empresarios en un ambiente de cercanía y networking. Además, este año incluyó la primera edición de los galardones ACP Granada, creados con el objetivo de dar visibilidad y reconocimiento a las iniciativas empresariales y trayectorias que contribuyen al progreso de la construcción y promoción en la provincia. Los empresarios se pusieron al día de la situación de su sector y compartieron inquietudes y proyectos. También reconocieron a compañeros por su trabajo y trayectoria.

