Las pipas 'granaínas' que llegan a medio mundo

La historia de la familia granadina que lo sabe todo sobre las pipas comenzó a principios de los años Sesenta, de la mano de José ... Barragán Rabaneda y Angustias Espinar Ramos. Por aquel entonces residían en Madrid, donde José trabajaba como comercial en Henkel Ibérica, pero el deseo de regresar a su tierra pudo más que la estabilidad en la capital. Con dos hijos y uno más en camino, decidieron dar un giro a sus vidas y abrir una pequeña tienda dedicada a la distribución de frutos secos, golosinas, confitería, productos de aperitivo y juguetes. Con un equipo reducido, casi familiar, pero con mucho empuje, el negocio fue creciendo hasta abrir almacenes en Sevilla, Málaga y Jaén.

Aquella iniciativa acabaría transformándose en Almacenes Barragán Espinar S.L. Uno de sus productos estrella eran las pipas de girasol, que compraban a un proveedor valenciano. Cuando este cerró por dificultades económicas, surgió la oportunidad de adquirir la maquinaria y empezar a fabricar ellos mismos. Fue un paso arriesgado, pero también visionario. Así nació Tostaderos Sol de Alba en 1978.

Ampliar José y Angustias en la fábrica.

El nombre de la nueva empresa lo ideó José Barragán, como guiño a su primera firma, Almacenes Barragán, de donde proviene el 'Alba'. Además, hacía referencia a una de sus grandes pasiones: la caza, cuyo momento más especial es precisamente el alba.

En 1985 se construyó la primera fábrica de Tostaderos Sol de Alba en el polígono industrial Juncaril, junto a las instalaciones de Almacenes Barragán. Pocos años más tarde se incorporaron al negocio familiar Juan Carlos Barragán Espinar (1988) y José Antonio Barragán (1991). En torno a 2008, esta segunda generación asumió la dirección del grupo: Juan Carlos como director general y José Antonio como director general adjunto. Ambos habían crecido dentro del negocio, aprendiendo desde niños, y su padre supo cederles el testigo con generosidad y confianza para que aportaran una visión moderna y orientada al futuro.

En la actualidad, el grupo Barragán Espinar cuenta con más de 200 empleados repartidos entre sus distintas empresas. Sus instalaciones principales se encuentran en el polígono industrial Juncaril, en Peligros, donde han ido ampliando, modernizando y reformando sus naves para mejorar la capacidad productiva, la eficiencia y la sostenibilidad. El grupo también dispone de una fábrica de picos y regañás en Jerez de la Frontera (Cádiz), adquirida hace unos años.

En 2024, el grupo cerró el ejercicio con una facturación cercana a los 40 millones de euros, un resultado posible gracias al crecimiento sostenido de todas sus compañías y a la apuesta por anticiparse a las necesidades de sus clientes. Almacenes Barragán Espinar cuenta con un cash&carry con más de 3.000 referencias para profesionales y particulares, además de gestionar dos e-commerce, Funtastyc.com y chuchespro.com, que permiten llegar a toda la Península Ibérica. La compañía fue pionera en este ámbito, con el lanzamiento de su primera tienda online en 2007.

Exportadores natos

Por su parte, Sol de Alba continúa innovando con nuevos sabores y procesos más saludables. Su planta está certificada sin gluten, lo que la convierte en una opción segura para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten. Además, la exportación forma parte de su ADN: actualmente, más del 50% de las ventas proceden de mercados internacionales, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. La diversificación también se refleja en Franjuba, que sigue llevando el sabor del sur a mesas de toda España y cada vez más a Europa. A sus tradicionales picos y regañás se ha sumado una línea de pan con alto contenido en proteínas y bajo en hidratos de carbono, que está teniendo gran acogida entre los consumidores que buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. La tercera generación de la familia Barragán ya forma parte activa del proyecto. Alejandro Barragán Contreras es Gerente de Franjuba, mientras que Juan Carlos Barragán Contreras lidera la dirección de expansión del grupo. Ambos se han formado en escuelas de negocio de referencia y han adquirido experiencia internacional antes de incorporarse a la empresa familiar.

Trabajar en familia supone retos, pero también «grandes satisfacciones». Lo que une a esta compañía es «más fuerte que cualquier discrepancia puntual». Su padre supo ceder el testigo con «generosidad y confianza», dándoles margen para tomar decisiones y aportar una visión moderna y orientada al futuro. «La gran lección que nos dejaron nuestros padres es la capacidad de adaptación. Nos enseñaron que hay que estar siempre atentos a los cambios del entorno, del mercado y del consumidor. No tener miedo a reinventarse y apostar por lo nuevo, sin perder la esencia», dicen Juan Carlos y José Antonio.

Con una clara vocación industrial e innovadora, el grupo sigue lanzando productos diferenciales, como envases microondables para tostar frutos secos en casa o panes funcionales bajos en carbohidratos. Asimismo, la inversión en tecnología busca no solo mayor eficiencia, sino también sostenibilidad y seguridad.

Lo harán garantizando uno de los grandes retos de su sector: asegurar siempre la seguridad alimentaria y la calidad del producto. «Para ello contamos con tecnologías de visión artificial capaces de detectar cuerpos extraños o defectos en la materia prima. Además, la competencia internacional, a veces con costes muy bajos, nos obliga a seguir apostando por la diferenciación a través de la calidad y la innovación», concluye la familia.

El futuro inmediato traerá novedades, según avanza la familia será una nueva gama de productos horneados y sin gluten, pensados para quienes buscan snacks sabrosos y saludables, y nuevas propuestas desde Almacenes Barragán Espinar, diseñadas específicamente para el consumidor español, con el objetivo de consolidarse como un auténtico hub de tendencias.