David Soto, presidente Kyndryl España y Portugal, ha estado en Granada en un evento organizado por la compañía y ha contestado estas preguntas.

–¿Qué ... vieron en Granada para convertir la oficina en uno de sus referentes?

–Granada nos atrajo desde el principio por su vibrante ecosistema innovador. El prestigio de sus universidades y centros formativos ha sido decisivo a la hora apostar por esta ciudad. Como empresa que lleva la innovación y el desarrollo tecnológico en su ADN, la atracción de nuevo talento es una de nuestras piedras angulares, y Granada, con esa mezcla de Historia y vanguardia, de tradición y juventud, es el lugar idóneo para desarrollar una parte importante de nuestro negocio.

–¿Qué papel juega esta oficina de Granada en su estrategia nacional?

–La oficina de Granada es una pieza clave en nuestra estrategia nacional. Con cerca de 300 profesionales, se ha consolidado como un centro de excelencia tecnológica que da servicio a clientes en toda España. Sus equipos trabajan en varias áreas clave de especialización tan punteras que incluyen como cloud, Inteligencia Artificial, gestión de datos o ciberseguridad y resiliencia. Es, además, un punto de entrada para talento joven, funcionando como una auténtica cantera de profesionales que impulsan la transformación digital desde el núcleo de las operaciones de nuestros clientes. Sin ir más lejos, Granada ha sido el lugar elegido para nuestro último evento interno, en el que hemos reunido a todos nuestros empleados de España y Portugal, de manera presencial y virtual, para hacer balance del trabajo realizado en lo que llevamos de año y repasar los retos que nos depara el futuro.

–¿Qué tipo de alianzas tienen con centros de FP y universidades andaluzas?

–Mantenemos convenios de prácticas con centros de Formación Profesional para que los estudiantes puedan realizar su módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en nuestras instalaciones. También acogemos becarios universitarios dentro de programas de prácticas académicas externas. Estas alianzas se complementan con nuestra participación en ferias de empleo, programas de empleabilidad organizados por universidades y cámaras de comercio. Y es que, uno de los grandes retos que tenemos en el sector tecnológico es la gestión del talento y este tipo de programas son fundamentales para formar a los profesionales del futuro para nuestro sector.

–¿Cuál es el respaldo institucional de entidades como Andalucía TRADE o la Agencia IDEA?

–Tanto Andalucía TRADE como la Agencia IDEA han sido actores fundamentales en la implantación de nuestra oficina en Granada. Su apoyo se manifestó desde las fases iniciales del proyecto, facilitando la interlocución con la Junta de Andalucía y brindando soporte continuo a través de instituciones locales.

–¿Cuáles son los desafíos pendientes que veis las empresas para reforzar el ecosistema andaluz?

–Andalucía tiene un enorme potencial, pero aún existen retos que es necesario superar. Para seguir atrayendo inversiones tecnológicas de gran escala, es necesario ampliar las ayudas disponibles, flexibilizar los requisitos de acceso y acelerar la digitalización de las instituciones públicas. Pero el mayor desafío está en reforzar el ecosistema formativo. Solo una colaboración estrecha entre empresas, centros educativos y administraciones permitirá formar profesionales en las tecnologías que realmente demanda el mercado. En Kyndryl ya estamos trabajando en esa dirección, impulsando alianzas que permitan consolidar un crecimiento sostenible, competitivo y adaptado a los desafíos del futuro y este centro de Granada es la mayor prueba de ello.