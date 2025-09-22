La nueva y agitada vida del mítico cine Aliatar

Andrea G. Parra Granada Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

El cine que se convirtió en una sala de ocio, con música en directo presenta un otoño con una intensa programación. Es Aliatar Granada, que guarda tantos secretos como significados especiales para los granadinos y miles de universitarios que han pasado por la ciudad. Para los más veteranos esa palabra recordará siempre a la sala de proyección cinematográfica y para los ilustrados (con más o menos años) al personaje destacado del Reino Nazarí, conocido por su influencia y liderazgo, y cuya figura ha quedado inmortalizada en objetos históricos como la espada conservada en el Museo del Ejército.

«Conservar este nombre no fue una simple decisión empresarial, sino una responsabilidad: devolverle vida a un lugar que ya era parte de la identidad de Granada y, al mismo tiempo, darle un nuevo significado. Hoy, Aliatar no solo es un edificio histórico, sino un espacio cultural y de ocio donde se crean momentos únicos. Honrar su pasado y proyectarlo al presente es, para nosotros, el corazón de nuestra identidad», explica Pablo Gutiérrez.

«Nuestra empresa empezó su actividad en el año 2015, impulsada por dos socios, Miguel Ángulo y Gregorio Jiménez, a los que se unió posteriormente Luis Moreno Dávila (Bubi)», detalla. La pandemia generó en el negocio una situación de dificultad, hubo una ampliación de capital con la entrada de nuevos accionistas y algún cambio accionarial. En la actualidad son socios Gregorio Jiménez, Javier Jiménez, José Luzón, Christian López, Gabriel Martín, Javier J. Vallecillos, Pablo Gutiérrez y Luis Carlos Oriol. «En este momento, la empresa está muy sana, casi sin deuda, y trabajando para proyectar nuevas actividades», detallan.

El poder de la música

Los promotores de este negocio defienden que su actividad va más allá de la de ser empresarios. «Somos personas que creemos en el poder de la música y la cultura para transformar estados de ánimo. Hemos vivido la dificultad de sostener una sala vacía durante meses de pandemia, pagando nóminas y alquiler cuando no podíamos abrir las puertas. Pero resistimos porque teníamos la convicción de que volveríamos a ver el espacio lleno de risas, música y aplausos. Y así fue. Esa certeza es la que nos mueve cada día», esgrime.

Ampliar Los empresarios socios de Aliatar. IDEAL

En estos momentos están preparando una ampliación de aforo y mantienen la sala abierta seis días a la semana (cierra los lunes). Calculan que cada semana pasan por Aliatar alrededor de 3.500 personas, lo que supone cerca de 200.000 asistentes al año. Una cifra que habla de la importancia de la sala como punto de encuentro cultural y social en Granada.

Siguen con el afán de «mantener vivo un espacio único en el corazón de Granada». El singular edificio se construyó expresamente para ser una sala de cine. Fue proyectado por el arquitecto Francisco Prieto-Moreno y se inauguró en el año 1942. Es de estilo historicista y se inspira en la arquitectura local. En esa época, en la ciudad, florecía la industria cinematográfica. El edificio Aliatar se construyó en una parcela de 450 metros cuadrados. Su aforo era de unas 600 personas. Cerró sus puertas en el año 1989 y, tras una profunda reforma, volvió a abrir en el año 1994, reconvertido en multicines con tres salas y varios locales comerciales en los bajos. El edificio es un claro exponente de la arquitectura imperecedera: combina lo funcional y lo estético, lo que lo convierte en un espacio peculiar y lleno de historia. Su acústica, su diseño y su ubicación privilegiada en el corazón de Granada lo hacen «único». A día de hoy conserva los techos altos, la bóveda estrellada y la acústica original, lo que permite que cada concierto o evento se viva en una atmósfera especial. A todo ello se suma la obra del pintor Juan Vida en el vestíbulo, que le otorga un carácter artístico propio. Es un lugar donde lo histórico y lo contemporáneo conviven en perfecta armonía. En ese espacio Aliatar ofrece una amplia programación cultural y de ocio como fiestas temáticas, eventos empresariales y sociales (reuniones, presentaciones, cenas de empresa, etcétera), fiestas de tardeo y conciertos y actuaciones en directo.

Detalle

«Es un espacio versátil donde puedes venir a bailar, pero también a emocionarte en un concierto íntimo, a cerrar un acuerdo de empresa en un evento corporativo o a descubrir un artista emergente. Lo que nos diferencia es que cuidamos cada detalle para que la gente no se lleve solo una noche, sino un recuerdo», subrayan los dueños del negocio. Este otoño, anuncian que han preparado una «programación diversa y de calidad para todo tipo de público». Fiestas temáticas, todos los viernes, diseñadas para ofrecer experiencias únicas y originales, desde fiestas con temática japonesa, hasta temáticas más alocadas y rockeras; y fiestas de tardeo, entre ellas destacamos las de Fascinado Club, un tardeo indie procedente de Madrid que está arrasando entre el público joven de Granada, combinando música en directo y ambiente relajado. Y conciertos, como el de Daviles de Novelda, Cóctel Band, Anier, Jmena Amarillo, Samanta Hudson, Radio Macandé, Malmö 040, Isabel Aaiún, 20' Night Show (Tributo Postmodern Jukebox), Arco, entre otros. «Estos conciertos, junto con otros eventos han tenido gran aceptación y éxito de público, consolidando a nuestra sala como uno de los espacios culturales y musicales más importantes», presumen.

Con la capitalidad

Por esta sala han pasado ya este año artistas como Chiara Oliver, Nil Moliner, Besmaya, Delaporte, Sexy Zebras y La Habitación Roja con gran éxito. Y antes, otros como Arco y Lola Índigo con una gran acogida. En lo referente eventos sobresalientes, Aliatar acogió la fiesta previa a los Goya, un hito con la primera alfombra roja en Granada. «Este evento no solo fue una celebración del cine y la cultura, sino también una muestra del compromiso de la sala Aliatar con la sociedad granadina.

La presencia de autoridades, empresarios y profesionales del sector, así como la cobertura mediática reflejan la importancia de la sala como referente en la organización de eventos de alto nivel», rememoran. Para un futuro los planes son ambiciosos: «En Aliatar soñamos con ser mucho más que un espacio para la música y la fiesta: queremos ser un hub cultural vivo, un lugar donde Granada se encuentre, cree y se inspire. Nuestro compromiso es con la ciudad y su futuro y nos ilusiona contribuir al proyecto de Capitalidad Cultural Europea 2031, dinamizando la vida artística y cultural».

Para apostar por la creatividad y la intimidad de sus eventos han reformado el primer piso y creado el Club Aliatar, un espacio acogedor pensado para actuaciones más reducidas o eventos de 80-90 personas, «donde cada experiencia se vive de manera más cercana y personal». «Nuestro propósito es claro: ser un motor cultural que impulse a Granada, un lugar donde las ideas se encuentren, los proyectos se desarrollen y la cultura se viva. Aliatar no solo celebra momentos, los crea», concluyen.