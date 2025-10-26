Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de familia de parte de la plantilla de SDWorx en la oficina de Granada. Ideal
SD Worx

La multinacional belga de Recursos Humanos que crece desde el PTS granadino

Tecnológica ·

La compañía que aterrizó en Granada en 2022 ha convertido su sede granadina en pieza estratégica en el plan de crecimiento en España y espera incrementar un 20% su plantilla en 2026

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:27

Comenta

SD Worx aterriza en Granada en 2022 con un equipo inicial de 18 personas y a día de hoy ya son 160. Ha tenido un ... crecimiento muy significativo en los últimos años y el objetivo de la compañía internacional, con ocho décadas de vida, es mantener esa tendencia. Las previsiones para 2026 son de un incremento de un 20% de la plantilla en Granada, reforzando especialmente los equipos que dan apoyo a los mercados internacionales. Es una buena carta de presentación para una empresa que llegó a España en 2021, un año antes que se instaló en la capital de la Alhambra. SD Worx España supera ya los 600 empleados, una cifra muy relevante teniendo en cuenta que son cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  4. 4 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  5. 5

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  6. 6

    5 a las 5, las imágenes censuradas
  7. 7

    Un millón y medio de dólares para traer a Granada la terapia génica que salvaría a Elenita
  8. 8 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  9. 9 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  10. 10 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La multinacional belga de Recursos Humanos que crece desde el PTS granadino

La multinacional belga de Recursos Humanos que crece desde el PTS granadino