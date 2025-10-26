La multinacional belga de Recursos Humanos que crece desde el PTS granadino

SD Worx aterriza en Granada en 2022 con un equipo inicial de 18 personas y a día de hoy ya son 160. Ha tenido un ... crecimiento muy significativo en los últimos años y el objetivo de la compañía internacional, con ocho décadas de vida, es mantener esa tendencia. Las previsiones para 2026 son de un incremento de un 20% de la plantilla en Granada, reforzando especialmente los equipos que dan apoyo a los mercados internacionales. Es una buena carta de presentación para una empresa que llegó a España en 2021, un año antes que se instaló en la capital de la Alhambra. SD Worx España supera ya los 600 empleados, una cifra muy relevante teniendo en cuenta que son cuatro años.

Actualmente, SD Worx cuenta con cuatro oficinas en territorio español: Madrid, Barcelona, Málaga y Granada. De todas ellas, la de Granada es la segunda con mayor número de empleados, solo por detrás de Málaga. En la oficina granadina se concentra una parte esencial de su equipo de Customer Excellence.

A toda Europa

«Desde aquí damos servicio directo a clientes españoles y también a otros clientes europeos, ofreciendo soporte y atención especializada en procesos clave de nómina y recursos humanos», detalla Pablo Camba, People Country Lead de SD Worx. Gestionan desde Granada el personal de negocios de varios países, de casi treinta. SD Worx se fundó hace exactamente 80 años, en 1945, en Bélgica, donde mantiene su sede principal.

Empezaron con 18 empleados y hoy son ya 160 profesionales en Granada donde prevén seguir creciendo

A lo largo de estas ocho décadas, la compañía ha crecido hasta alcanzar presencia en 27 países europeos, además de en Islas Mauricio, «donde contamos con un centro estratégico de operaciones globales que da soporte a nuestros clientes internacionales», puntualiza Camba. La compañía cuenta actualmente con más de 9.000 empleados repartidos por todo el mundo. «Estamos especializados en ofrecer soluciones integrales de recursos humanos y gestión de nóminas, ayudando a las empresas a optimizar todo el ciclo de vida del empleado: desde la contratación hasta la retribución y el desarrollo del talento. Combinamos tecnología en la nube con la experiencia de nuestros equipos locales para ofrecer un servicio cercano, eficiente y adaptado a las necesidades de cada organización», describe Pablo Camba.

El origen

En Granada desde el principio se instalaron en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), «un entorno innovador y con gran proyección, aunque en un espacio más reducido, de unos 100 metros cuadrados». Agrega: «Hoy nuestras oficinas superan los 800 metros cuadrados, lo que nos permite ofrecer un entorno más amplio y moderno a nuestros equipos, en línea con el crecimiento sostenido que hemos experimentado desde entonces».

Ampliar Creciendo. Una reunión de trabajo con responsables del PTS.

El People Country Lead incide en que desde Granada dan servicio directo a clientes españoles y también a otros clientes europeos, «ofreciendo soporte y atención especializada en procesos clave de nómina y recursos humanos».

Pone en valor que Granada es una sede estratégica dentro del plan de crecimiento de SD Worx en España. «Estamos trabajando en ampliar nuestras capacidades tecnológicas y de servicio, así como en reforzar la colaboración con otras sedes europeas». Asimismo avanza que «aunque algunos proyectos están aún en desarrollo, podemos adelantar que la oficina de Granada tendrá un papel protagonista en nuevas iniciativas orientadas a la innovación y la mejora continua de la experiencia de nuestros clientes». La importancia estratégica de la ciudad granadina para SD Worx es destacada, tanto por «su talento y entorno tecnológico como por su contribución al desarrollo de nuestros servicios en el país». Granada se ha consolidado como un punto clave dentro de «nuestra estructura, esencial para garantizar el buen funcionamiento y crecimiento de SD Worx en España».

Pablo Camba no duda en confirmar que en el tiempo que llevan en Granada han cumplido sus previsiones, es más, añade que «hemos superado todas las expectativas iniciales». Por lo que subraya que «el crecimiento de la oficina de Granada ha sido sostenido y muy positivo, convirtiéndose en un pilar clave dentro del desarrollo en España». Aclara que «este éxito se debe, en gran medida, a la consolidación de una cultura sólida y unos valores compartidos que nos han permitido atraer y retener talento. Contamos con equipos excepcionales, altamente motivados, que seguirán impulsando el crecimiento y el éxito de la compañía».

Transformación digital

En el plano general, SD Worx Spain se ha consolidado como un referente en la transformación digital de los departamentos de recursos humanos. La compañía trabaja con empresas de todos los sectores para optimizar sus procesos de gestión laboral, ofreciendo soluciones que abarcan desde la nómina y la administración de personal hasta herramientas avanzadas de analítica y planificación.

Ampliar Las instalaciones de la oficina en Granada.

Con una tecnología propia y un enfoque plenamente orientado al cliente, ayuda, según explican desde la compañía, a las organizaciones a ganar «agilidad, precisión y eficiencia en un entorno cada vez más exigente». Su propuesta combina conocimiento experto en recursos humanos con innovación tecnológica, garantizando un cumplimiento normativo sólido y una gestión más sencilla de las operaciones diarias.

La innovación es otro de los pilares sobre los que se asienta la actividad de la compañía. En España, la empresa impulsa iniciativas centradas en la automatización de procesos y en la aplicación de inteligencia artificial a la gestión laboral, integrando soluciones globales que facilitan el trabajo de los equipos de recursos humanos y mejoran la calidad de los datos. «Con un crecimiento sostenido, una apuesta constante por la innovación y un compromiso firme con las personas, SD Worx consolida su presencia en Granada como una pieza clave dentro de su estrategia internacional de expansión y excelencia en el servicio», ensalzan.