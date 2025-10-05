El mayor almacén de trasteros de Granada

Impulsada por Alejandro Vega, abrió su primer centro en Alhendín en 2024 y meses después tenía llenos los cuarenta espacios-contenedores que ofertaba. En mayo de 2025 puso en marcha el segundo en Peligros, con 800 m2 y 27 trasteros de 9 y 14 metros cuadrados, que ya está al 80% de ocupación

Andrea G. Parra Granada Domingo, 5 de octubre 2025, 23:58 Comenta Compartir

El empresario Alejandro Vega (Granada, 1979) se confiesa una persona inquieta. Emprendió su negocio con tan solo 18 años y desde entonces su currículum empresarial es extenso e intenso. El propietario de la exitosa tienda de material náutico Todokayak ha diversificado con su nueva aventura, Todotrasteros –www.todotrasteros.com–, un negocio de alquiler de trasteros y mini almacenes inspirado en el modelo americano de 'self storage' al aire libre. El empresario granadino ha revolucionado este mercado.

Su objetivo era ofrecer un concepto diferente al tradicional: instalaciones abiertas, con acceso directo para cargar y descargar puerta con puerta y totalmente accesibles tanto para particulares como para empresas. Y, por los números que aporta, la idea de ofertar estos espacios diferentes, que recuerdan a los contenedores de los puertos, ha sido todo un éxito.

El primer centro de trasteros lo inauguró en abril de 2024 en Alhendín, dentro del complejo de Todokayak, con 2.000 metros cuadrados y 40 trasteros de 14 y 28 metros cuadrados. La respuesta fue «motivador» para el empresario. Se llenó por completo en pocos meses. En mayo de 2025 abrió el segundo en Peligros, con 800 metros cuadrados y 27 trasteros de 9 y 14 metros cuadrados, que ya está al 80% de ocupación.

Ampliar Instalaciones en Alhendín de Todokayak. IDEAL

Con este éxito, Vega ya busca una parcela para un nuevo centro junto al CC Alhsur en La Zubia. Aunque también baraja diferentes emplazamientos alternativos para los próximos años. «La clave del éxito de Todotrasteros es ofrecer una solución práctica y cómoda, que simplifique la vida de los clientes. Queremos que nuestros trasteros sean un lugar seguro, accesible, con la mejor comunicación posible y flexible, con precios desde 99 euros al mes», explica Alejandro.

Esos trasteros son utilizados para mudanzas, coches, motos, estocaje de mercancías, bicicletas, materiales de construcción, remolques, herramientas, pequeñas embarcaciones, enseres personales, muebles, materiales de oficina y documentos, mobiliario de bares y restaurantes, recepción de mercancías, punto de almacenamiento de grandes empresas para sus empleados, etcétera.

Todos los centros de Todotrasteros cuentan con recinto cerrado, acceso controlado, cámaras de vigilancia con análisis de vídeo, sirenas, rotativos y alarma conectada a la policía, garantizando «tranquilidad a los usuarios». Con disponibilidad 24 horas al día, los 365 días del año.

Los trasteros están construidos en acero con suelo de madera, ventilación lateral, compuertas de apertura total y espacio para varios candados. Además, se pueden equipar con rampas según la necesidad del usuario, según describe Vega.

Un emprendedor nato

Este emprendedor siempre tuvo claro que su camino estaba en el mundo de la empresa. Nada más cumplir los 18 años abrió uno de los primeros cibercafés en Madrid. Años más tarde creó una empresa inmobiliaria que operaba en el mercado internacional. También hizo una incursión en el sector de la decoración con diez tiendas online y lanzó una red social de viajeros basada en la geolocalización de fotos. Este proyecto incluso llegó a enfrentarse al gigante Facebook en los tribunales y ganaron judicialmente la batalla, una experiencia que marcó a Alejandro y le enseñó que «la tenacidad y la estrategia legal también forman parte del mundo empresarial».

Su pasión por los deportes acuáticos le llevó a fundar en 2017 Todokayak, con la misma idea ha lanzado Todotrasteros. En Todokayak lo hizo combinando su experiencia en comercio electrónico e importación con un hobby que siempre le había acompañado. Lo que comenzó como una pequeña exposición de diez modelos de kayak se convirtió en una marca de referencia que hoy es «la mayor empresa de kayaks de Europa», un liderazgo incluso reconocido por la inteligencia artificial, según subraya. Gracias a un catálogo con más de 90 modelos, precios «competitivos» y un enfoque logístico sólido, Todokayak ha logrado situarse como alternativa directa a las gigantes del sector de los deportes.

Desde que cumplió 18 años, Alejandro Vega ha puesto en marcha varias empresas en sectores diferentes

La primera fase de Todokayak tuvo buena aceptación. En 2017 vendieron 900 kayaks y alcanzaron una facturación de 355.000 euros. Impulsado por esos resultados, Alejandro decidió invertir en unas instalaciones de 3.500 metros cuadrados en Alhendín, que incluían el mayor showroom nacional y un almacén con capacidad para mil kayaks. El crecimiento continuó, y para 2019 la empresa cerró con 1.500 kayaks vendidos y miles de accesorios, generando 670.000 euros de facturación. El pasado ejercicio 2024 se cerró con una facturación de 745.000 euros en un constante crecimiento de la marca.

Líder desde Granada

«Lideramos el mercado nacional desde Granada», presume. Agrega en esta línea que «la clave, no está solo en la variedad del catálogo, sino también en la experiencia de compra online y física, la estrategia de precios competitivos, la mejor reputación del mercado –actualmente cuenta con una valoración de 4,9 de 5 en las reseñas de Google– y el asesoramiento más profesional».

Ampliar Instalaciones en Peligros de Todotrasteros. IDEAL

Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. «De los batacazos he aprendido que hay que diversificar y expandir», afirma. De ahí la apuesta por el pádel surf, con la marca Mahorí, y por la internacionalización, que ya representa el 7% de las ventas. Además, ha incorporado a su equipo profesionales especializados en SEO, marketing y ventas internacionales.

Por el momento, en Todotrasteros la clientela está respondiendo y está empezando a cambiar la forma en que particulares y empresas gestionan ese almacenaje con un nuevo sistema.

Temas

Granada

Alhendín

Peligros

Precios