Harley-Davidson, el concesionario que más 'acelera' es granadino

Conocen desde el más mínimo tornillo a la pieza más señera. Por eso, los amantes de la Harley-Davidson presumen de que entienden la vida de un modo diferente. En Custom Motorbike Granada SL, concesionario oficial de estas motos, lo saben muy bien y llevan el cuidado y el buen gusto a los niveles máximos. Esto les ha convertido en un concesionario referente. Harley-Davidson les ha otorgado el primer premio al concesionario que más motocicletas nuevas ha vendido en relación a su objetivo (versus 'target'). Venden motos en toda la geografía nacional.

«Este reconocimiento tiene un valor muy especial para todo el equipo de Harley-Davidson Granada, ya que refleja no solo el esfuerzo comercial, sino también la pasión, la constancia y el compromiso con cada cliente que entra por nuestras puertas», valora Roberto Denches, propietario y gerente de H-D Granada. Este reconocimiento lo hace extensible a todo su equipo.

El galardón les reconoce como un modelo a seguir en la red Harley-Davidson en España, destacando su «capacidad para conectar con los riders, entender sus necesidades y acompañarlos en la elección de su moto ideal. Es también un reconocimiento al trabajo de nuestro compañero Joaquín responsable del departamento de ventas y a todo nuestro equipo, al enfoque en la experiencia del cliente y a una comunidad local que cree en la marca y en lo que representamos», destaca Denches. Es, además, un impulso tanto interno como externo. En la motivación del equipo, señalando que van en el camino correcto;a nivel externo, les da mayor visibilidad en el circuito oficial de la marca y entre los aficionados. «Además, es un motivo de orgullo para nuestra comunidad local de riders, que sienten que forman parte de un proyecto ganador y auténtico», presume Roberto Denches.

Durante el año 2024, el concesionario consiguió superar de forma destacada el objetivo de ventas de motocicletas nuevas, alcanzando un volumen del 130%. «Este resultado nos situó como el concesionario número uno a nivel nacional en porcentaje de cumplimiento sobre target». Desde que abrieron sus puertas, Harley-Davidson Granada ha mantenido una evolución constante, con un crecimiento sostenido en ventas año tras año. Han entregado cientos de motocicletas nuevas.

Para conseguir estos estándares subrayan que apuestan por una experiencia integral y personalizada que cubre cada aspecto del universo Harley, desde el primer contacto hasta el mantenimiento, la personalización y el estilo de vida. Cuentan con un departamento de taller altamente especializado y la atención posventa es uno de los pilares que más valoran los clientes. Además, disponen de un amplio departamento de recambios y accesorios originales, lo que les permite ofrecer soluciones de personalización reales y ajustadas a cada tipo de rider. «Trabajamos mano a mano con el cliente para que su moto refleje exactamente su personalidad y estilo», resalta Denches.

«Y no menos importante, nuestra boutique ofrece toda la gama de ropa técnica y 'lifestyle' oficial Harley-Davidson, permitiendo a los clientes no solo conducir una Harley, sino vivir el espíritu de la marca al completo», ensalza. También hacen rutas, eventos, concentraciones y una conexión real con sus clientes. «En Harley-Davidson Granada, la experiencia no termina con la entrega de una moto; ahí es donde empieza», advierte.

Aunque hay variedad de perfiles clientes de este concesionario, muchos de ellos son personas entre 30 y 60 años, con trayectoria profesional consolidada, que buscan «una moto no solo como medio de transporte, sino como expresión de identidad y disfrute personal. También estamos viendo un crecimiento importante entre nuevos públicos, como mujeres riders y clientes más jóvenes que se sienten atraídos por los modelos más accesibles y urbanos».

Han vivido muchísimas historias memorables, pero hay una que siempre recordarán con cariño: un cliente que llevaba años soñando con tener una Harley. «Venía cada cierto tiempo solo a mirar, a tocar, a escuchar los motores… Hasta que un día, sin avisar, entró con una sonrisa enorme y nos dijo: Hoy es el día, he venido a por la mía. Eligió su moto con una ilusión increíble, pero lo más emocionante fue cuando, al entregársela, nos dijo: esto no es una moto, es mi recompensa. No era una compra más, era el hacer realidad un sueño que venía teniendo desde que era niño».

Un poco de historia. Harley-Davidson Granada abrió por primera vez sus puertas en el año 2009, pero fue en 2018 cuando pasó a estar gestionado por el actual equipo, un grupo de profesionales y apasionados por las dos ruedas que vieron en esta marca una oportunidad de ofrecer algo más que motos: una experiencia auténtica, cercana y plenamente conectada con el estilo de vida Harley-Davidson.

Están en Maracena, polígono industrial La Paz, calle Antonio Huertas Remigio 58, en unas instalaciones que reúnen showroom de motocicletas nuevas y usadas, boutique oficial Harley-Davidson, servicio de recambios originales y un taller oficial equipado con tecnología de última generación. Harley-Davidson Granada es el único que se encuentra en la provincia.

Denches relata que «las motos, para nosotros, no son simplemente un vehículo. Son una forma de vivir, de expresarnos y de sentirnos libres. Desde muy joven, montar en moto ha sido sinónimo de desconexión, de aventura, de superar límites y, sobre todo, de conexión con uno mismo y con la carretera». Puntualiza que cuando se trata de Harley-Davidson, el significado va aún más allá: es estilo de vida, es comunidad, es historia y es actitud. Cada moto cuenta algo. «Cada cliente tiene una historia detrás. Y poder formar parte de esa historia, acompañar a alguien en el momento en que cumple un sueño, no tiene precio», presume.

