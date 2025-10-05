Grupo2000: 25 años abriendo las puertas del empleo a miles de jóvenes

La empresa familiar granadina especializada en contratos de formación celebra su primer cuarto de siglo con un homenaje a su fundador, Antonio Cortés, que ha cumplido 80 años

Miles de jóvenes de Granada y del resto de España consiguieron su primer empleo a través de contratos de formación gestionados por Grupo2000, empresa granadina especializada en los contratos de formación en alternancia y empleo juvenil, que este año cumple 25 años. Desde su creación, Grupo2000 ha acompañado a más de 60.000 alumnos y alrededor de 50.000 empresas, asesorías y despachos profesionales en toda España, proporcionando tanto conocimientos teóricos como experiencia práctica directamente aplicable en el mercado laboral.

Los contratos de formación en alternancia combinan formación y trabajo práctico, ofreciendo a los jóvenes una vía directa al mercado laboral y permitiéndoles desarrollar competencias profesionales demandadas por las empresas. «Nuestro objetivo siempre ha sido acompañar a los jóvenes en su primer contacto con el mundo laboral y, al mismo tiempo, apoyar a las empresas en la incorporación de talento formado y preparado para asumir responsabilidades desde el primer día», señala Sensi Cortés, directora general de Grupo2000.

La empresa, nacida en Granada, ha logrado mantener su cercanía y valores familiares, al tiempo que evoluciona hacia un modelo innovador capaz de adaptarse a los cambios del mercado laboral español. Gracias a esta combinación de tradición y modernidad, Grupo2000 se consolida como referente nacional en formación y empleo juvenil, celebrando sus 25 años de trayectoria.

La compañía celebró su fiesta aniversario, a la que asistieron clientes, autoridades y toda la plantilla de la empresa. El evento fue amenizado por Christian García e Inmita y Toledo y congregó a 150 personas. Fue una fiesta muy emotiva y cercana, en la que se homenajeó a Antonio Cortés, de 80 años, impulsor de Grupo2000, junto a sus hijos Fran Cortés y Sensi Cortés.

Grupo2000 es una empresa familiar nacida en Granada, que actualmente trabaja a nivel nacional y es todo un referente en los contratos de formación en alternancia. Un centro de formación con la vocación de enseñar y hacer crecer a las personas profesional y personalmente, con tres generaciones de docentes desde sus orígenes.

