Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La plantilla de Grupo2000 y otras personalidades, reunidas durante el evento.

Grupo2000: 25 años abriendo las puertas del empleo a miles de jóvenes

Aniversario ·

La empresa familiar granadina especializada en contratos de formación celebra su primer cuarto de siglo con un homenaje a su fundador, Antonio Cortés, que ha cumplido 80 años

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:58

Comenta

Miles de jóvenes de Granada y del resto de España consiguieron su primer empleo a través de contratos de formación gestionados por Grupo2000, empresa granadina especializada en los contratos de formación en alternancia y empleo juvenil, que este año cumple 25 años. Desde su creación, Grupo2000 ha acompañado a más de 60.000 alumnos y alrededor de 50.000 empresas, asesorías y despachos profesionales en toda España, proporcionando tanto conocimientos teóricos como experiencia práctica directamente aplicable en el mercado laboral.

De izquierda a derecha, Eva Cortés, Rubens Cortés, Antonio Cortés, Sensi Cano, Fran Cortés y Sensi Cortés.

Los contratos de formación en alternancia combinan formación y trabajo práctico, ofreciendo a los jóvenes una vía directa al mercado laboral y permitiéndoles desarrollar competencias profesionales demandadas por las empresas. «Nuestro objetivo siempre ha sido acompañar a los jóvenes en su primer contacto con el mundo laboral y, al mismo tiempo, apoyar a las empresas en la incorporación de talento formado y preparado para asumir responsabilidades desde el primer día», señala Sensi Cortés, directora general de Grupo2000.

La empresa, nacida en Granada, ha logrado mantener su cercanía y valores familiares, al tiempo que evoluciona hacia un modelo innovador capaz de adaptarse a los cambios del mercado laboral español. Gracias a esta combinación de tradición y modernidad, Grupo2000 se consolida como referente nacional en formación y empleo juvenil, celebrando sus 25 años de trayectoria.

La compañía celebró su fiesta aniversario, a la que asistieron clientes, autoridades y toda la plantilla de la empresa. El evento fue amenizado por Christian García e Inmita y Toledo y congregó a 150 personas. Fue una fiesta muy emotiva y cercana, en la que se homenajeó a Antonio Cortés, de 80 años, impulsor de Grupo2000, junto a sus hijos Fran Cortés y Sensi Cortés.

Risas y buen ambiente durante la celebración del 25 aniversario.

Grupo2000 es una empresa familiar nacida en Granada, que actualmente trabaja a nivel nacional y es todo un referente en los contratos de formación en alternancia. Un centro de formación con la vocación de enseñar y hacer crecer a las personas profesional y personalmente, con tres generaciones de docentes desde sus orígenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  3. 3 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  4. 4 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  5. 5 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  6. 6 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  7. 7

    Un gimnasio o una academia de baile para blanquear el dinero de la droga
  8. 8 La pasión turca por las series llega a la repostería en Granada: «Lo mejor del casco antiguo de Estambul»
  9. 9

    Pacheta avanza la probable titularidad de Iker García
  10. 10

    Solo falta Pascual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Grupo2000: 25 años abriendo las puertas del empleo a miles de jóvenes

Grupo2000: 25 años abriendo las puertas del empleo a miles de jóvenes