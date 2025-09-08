Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados La firma Afianza, con más de 60 millones de facturación y mil profesionales, refuerza sus servicios legales con la adquisición del bufete del exmagistrado granadino

Mercedes Navarrete Granada Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:07

El grupo Afianza, una de las diez mayores compañías de España de servicios profesionales para empresas, ha adquirido el despacho granadino Vicente Tovar Abogados, en el marco de su proceso de expansión. Con la compra del despacho granadino, con más de dos décadas de trayectoria, Afianza cumple su objetivo de reforzar su sector legal, donde quiere ser referente.

Dirigido por Vicente Tovar, magistrado en excedencia en varios juzgados de Andalucía, el despacho granadino es reconocido por su asesoramiento a todo tipo de empresas y particulares. Su prestigio y habilidad en la gestión de litigios complejos, la especialización en el ámbito del derecho procesal y compliance así como el conocimiento del entorno empresarial andaluz han hecho que Afianza apueste por esta adquisición, según explica a IDEAL el director de Afianza Legal, Daniel Lara.

La incorporación forma parte del plan estratégico de expansión de Afianza. En 2024, la firma ha duplicado su facturación hasta superar los 60 millones de euros y tiene planes alcanzar 70 millones en 2025. Su hoja de ruta pasa además por aumentar el equipo hasta superar los más de 1.000 profesionales con la apertura de nuevas oficinas en Bilbao, Vitoria, Granada, Valencia, Málaga y Albacete, que se sumarán a las que ya cuentan en Madrid, Ibiza y Oviedo.

«Estoy encantado de poder reforzar el equipo y el talento del área legal» Daniel Lara Director de Afianza Legal

La compra del despacho de Tovar, según Lara, es una apuesta por reforzar sus servicios legales, donde ya cuentan con más de 120 profesionales del derecho y economistas. «Estas adquisiciones reafirman nuestro compromiso con un modelo de crecimiento estratégico, centrado en crear alianzas con firmas que compartan nuestra visión. Estoy encantado de poder reforzar el equipo y el talento del área legal con la incorporación del despacho de Vicente, que es una persona maravillosa y uno de los mejores abogados que hay en España. Es muy fácil trabajar con él«, esgrime Lara. La adquisición les permite además posicionarse en Granada «donde nos seguiremos reforzando si surge la ocasión», apunta.

«Con esta adquisición, Afianza destaca su compromiso de ser un referente en el sector legal, proporcionando servicios personalizados y de alta calidad para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes en Andalucía y a nivel nacional», añade.

Por su parte, Vicente Tovar, magistrado en excedencia que ha ejercido como abogado en grandes firmas y ha sido profesor en la universidad, también considera la decisión un acierto.

«Somos un pequeño despacho que hace grandes cosas, pero un despacho individual no tiene nada que hacer en el mercado actual» Vicente Tovar Socio director de Vicente Tovar Abogados

«Unirnos a Afianza es un hito para nuestro despacho, ya que amplía nuestras capacidades y especialización, permitiendo ofrecer a nuestros clientes un portfolio de servicios mayor. Estamos entusiasmados por mejorar nuestra oferta y reforzar nuestro enfoque global y personalizado en Granada y Andalucía», señala Tovar. «Somos un pequeño despacho que hace grandes cosas, pero un despacho individual no tiene nada que hacer en el mercado actual. Afianza nos ofrece una dirección financiera, inversión en programas informáticos e IA... y la oportunidad de entrar en una gran estructura en la que además captamos más clientes», concluye.

Afianza es una compañía española especializada en servicios profesionales integrales para todo tipo de empresas fundada en 2002. No se trata de una franquicia sino una marca única, propiedad de José Luis Cogolludo, que está en plena expansión con los fichajes de asesorías potentes por toda España. Con más de 5.000 clientes, una facturación de 60 millones de euros en 2024 y cerca de un millar de empleados, Afianza se ha consolidado como uno de los principales proveedores de servicios profesionales España, con una propuesta de servicios que abarca desde asesoría y consultoría a servicios legales y auditoría.

