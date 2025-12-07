Falon Labs innova con un ingrediente único en la cosmética mundial

Hace unos meses que compró la infraestructura productiva y marca de Frem, histórico referente en el ámbito de la limpieza e higiene industrial, con más ... de 40 años de experiencia y más de 500 clientes activos en Granada y en el resto del territorio nacional por aquel entonces). Diego Povedano suma esta empresa a Falon Labs que puso en marcha hace unos dos años y medio tras la compra de parte de otra empresa que operaba en Asegra. De la suma de las dos nació Grupo Industrial Falon, del que es CEO. Dijo que mantendría las dos marcas y le está yendo bien.

El grupo empresarial sigue su expansión internacional con apertura de nuevo distribuidor en Brasil. «Pero lo más relevante del grupo ha sido la industrialización de Frem, nuestra línea de fabricación de productos de limpieza». Tras la compra de la fábrica en el pasado mes de febrero, explica que «ya se han completado las obras y mejoras principales en la fábrica con la automatización de procesos y ampliando la capacidad 20 veces, para poder convertir de nuevo a Frem en un referente local y andaluz de los productos de limpieza».

La otra noticia es el premio, en este caso de la industria cosmética española que celebró uno de sus encuentros más relevantes del año con los VII Premios Empresariales AITEX 2025, una edición marcada por el cuarenta aniversario del instituto y por más de un centenar de candidaturas procedentes de toda España. En este contexto, Falon Labs, con sede en Granada, fue reconocida con el tercer premio en la categoría Innovación y/o Sostenibilidad en Cosmética, gracias al desarrollo de Si4Tech®, su tecnología propia basada en silicio y niacinamida.

Falon Labs nació hace unos dos años y medio. Después de que Povedano comprara, antes del concurso de acreedores, parte de la empresa Amifar (la otra se la quedó un fondo de inversión) y la nave. Más de tres millones de productos cosméticos comercializados anualmente contienen ingredientes desarrollados por Falon Labs. La distinción de este otoño sitúa a la empresa entre las propuestas más innovadoras del panorama nacional, reforzando su posicionamiento como desarrolladora de «tecnologías funcionales que aportan valor medible a laboratorios y marcas cosméticas».

El jurado destacó de Si4Tech® su capacidad para mejorar firmeza, hidratación y uniformidad del tono incluso en pieles sensibles. El sistema liposomal desarrollado por Falon Labs, según explican está diseñado para ofrecer «liberación prolongada, mayor estabilidad y un rendimiento equilibrado de activos, permitiendo trabajar con formulaciones más eficientes y menos saturadas».

Este hito consolida la apuesta de la compañía por una cosmética basada en evidencia científica, eficacia real y responsabilidad en el desarrollo, según presumen. A la ceremonia acudieron Diego Povedano, CEO y Co-founder, y Teresa Fanollà, sales manager. Para Povedano, el reconocimiento supone un punto de inflexión en el camino del equipo, «para un proyecto tan joven como el nuestro, nacido en 2023, este premio es un impulso enorme. Demuestra que, con talento, método y una visión valiente, se pueden construir soluciones relevantes en muy poco tiempo. Nos anima a seguir desarrollando tecnologías que aporten valor real al sector y a consolidar desde Andalucía un modelo industrial innovador y competitivo».

Cultura colaborativa

por su parte, Teresa Fanollà subrayó el valor de compartir espacio con compañías líderes del sector, «es inspirador poder compartir con empresas del sector esta experiencia, aprender de ellas y unir fuerzas para ofrecer una cosmética cada vez más profesional e innovadora.» Ambas declaraciones reflejan un mismo eje: la cultura colaborativa y el enfoque técnico que mueven a Falon Labs desde sus inicios.

Ser finalista en los Premios AITEX 2025 supone para la compañía un respaldo técnico, científico y reputacional clave. El premio fortalece la confianza de los profesionales que ya trabajan con sus tecnologías y refuerza su estrategia de expansión en el sector cosmético nacional e internacional.

Falon Labs forma parte del Grupo Industrial Falon, junto a la marca Frem, como se ha indicado, conforma uno de los proyectos industriales emergentes «más relevantes» del sur de España en los ámbitos de cosmética, higiene y nutrición. La empresa trabaja no solo con Si4Tech®, sino también con tecnologías de encapsulación avanzada, sistemas de liberación funcional y desarrollos de nutricosmética orientados a mejorar la eficacia, seguridad y rendimiento de los productos finales. Desde Granada, el grupo impulsa un modelo que combina «innovación científica, capacidad industrial y una firme vocación de generar valor para el tejido empresarial andaluz, consolidándose como un nuevo referente regional con proyección internacional».

Encapsulación

Su hoja de ruta es la consolidación como referente industrial del sur de Europa. En lo que se refiere a funcionamiento, como indicaron en junio, la nave Juncaril, sede histórica de Frem, mantendrá su actividad industrial como parte de su integración en el Grupo Industrial Falon, convirtiéndose en una unidad clave dentro de su estructura productiva.

Por su parte, Falon Labs, ubicada en Asegra, continuará siendo el centro tecnológico y operativo del grupo, liderando la investigación, el desarrollo de ingredientes funcionales y la coordinación estratégica. Esta configuración refuerza el modelo de crecimiento del Grupo Industrial Falon, combinando capacidad industrial consolidada con liderazgo en innovación aplicada.