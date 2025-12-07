Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Instalaciones ampliadas de la compañía Falon para la marca Frem. Ideal

Falon Labs innova con un ingrediente único en la cosmética mundial

El grupo Falon Labs avanza en la expansión internacional de su línea de productos de limpieza a la vez que celebra un galardón por sus desarrollos cosméticos

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:58

Comenta

Hace unos meses que compró la infraestructura productiva y marca de Frem, histórico referente en el ámbito de la limpieza e higiene industrial, con más ... de 40 años de experiencia y más de 500 clientes activos en Granada y en el resto del territorio nacional por aquel entonces). Diego Povedano suma esta empresa a Falon Labs que puso en marcha hace unos dos años y medio tras la compra de parte de otra empresa que operaba en Asegra. De la suma de las dos nació Grupo Industrial Falon, del que es CEO. Dijo que mantendría las dos marcas y le está yendo bien.

