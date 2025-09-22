Experian inaugura en el PTS su gran centro para el sur de Europa

Mercedes Navarrete Granada Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

Experian ha convertido el edificio I+D Armilla del Parque Tecnológico de la Salud en su gran centro tecnológico 'Tech Hub' para España y para su negocio en el clúster del sur de Europa. La compañía global de datos y tecnología, que impulsa oportunidades a personas y empresas de todo el mundo, ha trasladado su sede, que se encontraba en la calle Graham Bell de Armilla al edificio del PTS, un cambio con el que refuerzan su apuesta por Granada como gran polo tecnológico.

Estas oficinas no son un simple cambio de ubicación o responden a una necesidad de mayor espacio dados los planes de la compañía para ampliar la plantilla, sino que es un ejemplo más del compromiso de Experian con la innovación y el talento. Esta nueva ubicación formará parte de un ecosistema que conecta fuertemente el desarrollo empresarial, con la investigación y la responsabilidad social corporativa, según explican a IDEAL desde la compañía. Experian es una multinacional tecnológica presente en 32 países, con 25.200 empleados, cotizada en el índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres (EXPN). En el año 2020 adquirió la granadina Axesor y desde entonces el número de empleados en Experian en Granada se ha incrementado un 12%. En la actualidad en su oficina trabajan 166 profesionales, de ellos 86 mujeres, un porcentaje muy alto para el sector tecnológico.

«Experian lleva la innovación en su ADN por lo que el traslado al Parque Tecnológico representa un hito estratégico para la compañía. No solo es un cambio físico, sino que es el posicionamiento de nuestro tech hub en España, un entorno que impulsará la innovación, la colaboración y el crecimiento en nuestro clúster del sur de Europa. Apostamos por un ecosistema donde el talento y la tecnología se encuentren para dar forma al futuro de nuestro sector», explica Angelo Padovani, managing director Southern Europe de Experian. Este nuevo espacio ha sido concebido para fomentar la creatividad, la colaboración e impulsar el talento. Según explican desde Experian, ofrece un entorno moderno, flexible, con espacios que invitan a la colaboración. Un cambio con el que no solo quieren mejorar la experiencia laboral, sino demostrar que Experian es una compañía que apuesta por el talento y lo cuida.

Este compromiso con la innovación tecnológica también se refleja en la manera en que Experian fomenta una cultura laboral centrada en las personas, reconocida por diversos galardones tanto nacionales como internacionales. Así, señalan que un ejemplo de esa cultura enfocada al desarrollo profesional de su equipo de 300 personas en España es que Experian ha vuelto a ser reconocida como Great Place to work por tercer año consecutivo.

«Recibir este reconocimiento demuestra que nuestros esfuerzos por el desarrollo de una cultura organizacional inclusiva, equitativa y centrada en las personas dan sus frutos. Experian España está convencida de que la diversidad no es un número, es una realidad que se crea con cada decisión, en cada equipo y en cada proyecto», afirma el director general de Experian en España, Jorge Hernández.

Al igual que la conciliación y la inclusión, la igualdad es fundamental para la compañía y los esfuerzos en esta área han sido reconocidos con el premio bronce en el III Ranking de Igualdad de la Fundación Woman Forward. Esta fundación subraya la urgencia de transformar la cultura empresarial para no perder el liderazgo femenino. Tras un exhaustivo análisis de indicadores clave entre los que se encuentran la corresponsabilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal, brecha salarial, promoción laboral y reclutamiento, Experian ha recibido esta distinción que les satisface especialmente. «Es un orgullo recibir este premio, ya que es un testimonio de nuestro liderazgo en la promoción de la igualdad de género en el lugar de trabajo», subraya Jorge Hernández. Entre sus reconocimientos, Experian ha recogido también el galardón 'Cero es +', otorgado por la mutua colaboradora de la Seguridad Social MC Mutual, que constata que la compañía no ha registrado ningún accidente de trabajo ni enfermedad profesional en los últimos cinco años. «Un reflejo de nuestro compromiso con la seguridad y la salud en el entorno laboral gracias a nuestra cultura organizacional centrada en la prevención y el cuidado», concluye.

Temas

Granada

PTS

europa