La enfermera, bailaora y coach de Granada que ayuda a través del flamenco

Una enfermera con mucho arte y con una sensibilidad especial para enseñar el baile al que cantaba Camarón. Naíma Amar López dio el paso hace tres años de poner en marcha su propio negocio. Compagina su empresa con su trabajo de enfermería en pediatría del hospital el PTS. «Mantengo un tercio de jornada en el hospital hasta que saque el emprendimiento 100 por 100 a flote», desvela. Esa idea empresarial la plasmó creando Flamenco con acento en la I (FCI) hace tres años, en 2022, cuando «decidí que quería ayudar y acompañar a las personas a tener una mejor calidad de vida gracias a los beneficios que aporta y las capacidades que se desarrollan a través del baile flamenco».

Naíma López, que es como se le conoce, empezó con cinco años en el Club Granada de gimnasia rítmica. Con clases semanales de ballet y muchas horas de entrenamientos. «Me encantaba bailar y coreografiar desde niña. Pero es cierto, que era bastante tímida y aprendí desde muy pequeña que el camino del arte era el mío, aunque sabía que me iba a costar superar mi timidez», recuerda. «Cuando tenía 13 años me apunté a una escuela de danza y la profesora me indicó que me apuntara a flamenco, que me podía gustar. Así que, aunque echaba de menos el ballet y la gimnasia, conocer el flamenco supuso un descubrimiento muy motivador para mi vida. Empecé a escuchar los discos que tenía mi padre y a aficionarme poco a poco». Así recuerda aquellos primeros años de aprendizaje que le han permitido subirse a la tablas de diferentes espectáculos y ahora estar al frente de su propia empresa.

«Ahora mismo estoy inmersa en el estreno de mi espectáculo 'A tientas', que estrenaré el 2 de mayo en el auditorio de La Chumbera. Es un espectáculo en el que me abro tal cual soy. Quiero contar lo vivido en estos últimos años, en los que la incertidumbre ha sido la gran protagonista de mi vida», avanza. Ofrece clases presenciales y online. Individuales y grupales, como las que imparte en la asociación de esclerosis múltiple.

«La semana pasada me emocionó una alumna que tengo en la asociación de esclerosis múltiple. Ella padece parálisis cerebral, por lo que precisa de silla de ruedas y sus movimientos están bastante limitados. Vive las clases con mucha pasión por el flamenco y me sorprendió cómo, tras un ejercicio de expresión corporal, ella era perfectamente capaz de analizar su movimiento con una consciencia que pocas veces se ve. Le está poniendo tanta intención para que sus músculos le hagan caso, que está desarrollando una gran capacidad para conocer cómo gestionar su movimiento y ligarlo con su mundo emocional. Y para mí, bailar es eso», cuenta emocionada.

Flamenco con acento en la I está escribiendo su propia historia apostando por lo que le gusta a su creadora (naimalopez@flamencoconacentoenlai.com). Es luchadora y perfeccionista. Sin que se escape ni la explicación de su nombre propio y el de su empresa. Un detalle: «Cuando era pequeña y me preguntaban mi nombre, yo decía que me llamaba Naíma, sin embargo la gente me decía Naima, sin acento en la i. Yo, algo frustrada, iba a comentárselo a mi madre enfadada. Por eso, mi madre me dijo que siempre dijera que me llamaba Naíma, con acento en la I». Por eso, cuando creó su negocio no quería ponerle directamente su nombre, y pensó que Flamenco con acento en la I sería buena idea, porque así, cuando la gente «me preguntara que de donde viene la I, yo les explicaría lo siguiente: La I viene de intuición, inspiración e impulso. Para mí son tres palabras que definen muy bien la filosofía de mi empresa. Conectar con la intuición nos permite sentirnos inspiradas y poder así sentir el impulso para tomar la acción más coherente y sensata que sepamos en cada momento. Y ese trabajo es el que hacemos, a nivel interno, cuando estamos bailando flamenco».

Naíma comenzó en escuelas de su barrio, con Mariola de Burgos, Sofía y Rosa Zárate, y seguidamente hizo las pruebas para entrar en el Conservatorio de Danza Reina Sofía de Granada, donde se graduó en la especialidad de baile flamenco. A la par se iba formando con Conchi Cabrera en danza española y con Óscar Quero. «Y como esta profesión es un nunca acabar, siempre estoy tomando clases o cursos con diferentes maestros y bailaores», comenta. Le apasiona del flamenco la disciplina que requiere y la belleza que tiene. «El flamenco es difícil, la danza en general requiere mucha dedicación para ir avanzando, cada uno a su ritmo, cada uno en su camino; y esto requiere constancia. Y a mí el ser constante para conseguir avanzar en un camino determinado le da más sentido a mi vida. Y me gusta mucho esa sensación de crecimiento que te ofrece el flamenco, que es infinito», detalla. «Y en cuanto a la belleza, la estampa flamenca me apasiona. Una bata de cola, un mantón bordado, los brazos, la melodía de los diferentes cantes. Me fascina; siento mucha admiración hacia este arte», pone en valor.

Por eso, para Naíma López el flamenco es «una guía para caminar en la incertidumbre. Va muy ligado a los valores más importantes para mí como son la libertad, el amor y la honestidad. Es como si fuera una luz que me recuerda quién soy y para qué hago lo que hago. Y además me permite divertirme, me permite jugar y crear cosas nuevas cada día». Y subraya que «es un arte que hace mi vida más feliz».

Sus referentes son Matilde Coral, Antonio Canales, Concha Vargas y Carmen Ledesma. A los que suma Camarón, Chano Lobato, Lola Flores y Remedios Amaya. «Mis maestras de baile de aquellos entonces siempre escogían buenos cantaores para montarnos bailes, y ya fue ir tirando del hilo yo sola», rememora. Escuchaba los discos que había en su casa de Camarón, Carmen Linares, José Mercé, entre otros. Con esa sensibilidad Naíma López ofrece en su negocio formación de crecimiento personal a través del baile flamenco mediante formaciones presenciales u online. La formación presencial, por ejemplo, con el taller grupal 'Flamenco y tú', destinado a aquellas personas que quieran introducirse en esta disciplina y hacer un trabajo de autoconocimiento a través del mismo, que les permita conseguir habilidades que mejoren su autoconfianza y la conexión con su propia esencia. Y también clases de baile flamenco adaptadas a diferentes colectivos con dificultades.

En lo que respecta a la formación online desarrolla mentoría grupal 'Flamenco en ti', indicada para bailaores y bailaoras amateur o profesionales que necesiten trabajar en su seguridad y autoconfianza a la hora de abordar su baile flamenco, con el objetivo de tener un mayor autoconocimiento para vivir el baile flamenco desde el disfrute y la superación.