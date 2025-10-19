Las empresas de marketing conocen la Agencia Granada Global

Ideal Domingo, 19 de octubre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Cuando el pasado mes de junio la asamblea de la Agencia Global celebró su primera reunión, se marcó como objetivos inmediatos dar a conocer el proyecto a los distintos agentes de la provincia, así como poner en marcha el proceso que desemboque en la creación de la marca global de Granada «eje básico sobre el que debe pivotar toda la estrategia de internacionalización de la Agencia». A esos dos objetivos obedece la reunión que la pasada semana mantuvieron la Cámara y el Club del Marketing de Granada, asociación que agrupa a empresas, agencias y profesionales del marketing de la provincia.

Como explicó el responsable de Internacional de Cámara Granada, Luis Nebot, para la Agencia, las empresas de sector son vitales en el proyecto. «En primer lugar porque creemos que conocen como nadie la provincia y aquello que debe estar en el ADN de la marca, y en segundo lugar porque pueden ser agentes muy importantes en la puesta en marcha de las distintas mesas de trabajo sobre las distintas submarcas de las que, en última instancia, debe salir el briefing con el que se construirá la marca global», aseguró.

Nebot recalcó que el espíritu con el que el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial de Granada, la Universidad y la propia Cámara constituyeron en 2024 la Agencia, es el de que «la marca Granada existe, es conocida y reconocida en el mundo, lo que necesitamos es establecer una correcta estrategia en torno a ella y siguiendo pautas que han seguido todos los territorios que han desarrollado proyectos exitosos de marca».

Además, el responsable de Internacional de la Cámara subrayó que «el hecho de que las cuatro instituciones hayan creado la agencia no es sino un intento de acelerar el proceso. «La marca Granada no pertenece a ninguna de esas instituciones, sino que es de todos los granadinos». En ese sentido, la Agencia ha trasmitido a las empresas de marketing de Granada la necesidad, recogida en el Plan Operativo de Granada Global, de generar un proceso de participación y colaboración con el grueso de la sociedad granadina, que aporte y sienta como propia esta marca. Para Nebot, en ese proceso, «vuestras empresas tienen mucho que decir».

Sumar ilusión

Por su parte, la presidenta del Club del Marketing, Mónica Álferez apuntó que «Granada Global es la demostración de que los grandes proyectos se construyen cuando se suman voluntades e ilusiones. Desde el Club de Marketing creemos firmemente en el poder de la colaboración y en la capacidad que tiene Granada de inspirar, de conectar y de competir en el mundo desde su autenticidad».

Alférez apuntó al trabajo desarrollado por Cámara Granada para poner en marcha el proyecto y subrayó que «está comenzando una etapa que no pertenece a una institución ni a una empresa, sino a toda una comunidad que decide creer en sí misma y proyectarse al mundo con orgullo».

Finalmente, la presidenta del Club enfatizó que «el marketing, en su sentido más noble, consiste en dar sentido, identidad y propósito. Y esa es precisamente la misión que compartimos con este proyecto: que Granada sea reconocida no solo por su belleza, sino por su talento, su creatividad y su forma de entender la vida».