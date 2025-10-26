Las empresas de Granada avanzan hacia una gestión más sostenible

Ideal Domingo, 26 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

Cada vez más empresas de la provincia incorporan los principios de sostenibilidad como eje estratégico en sus modelos de gestión. Bajo esta premisa, se enmarca el certificado La Huella Verde, impulsado por la Cámara de Comercio de Granada, en colaboración con la asociación La Huella Verde Granada, que reconoce el compromiso y los avances de las organizaciones con un modelo de desarrollo sostenible, regenerativo, responsable y comprometido con las personas y con el territorio. Diecisiete organizaciones han recibido sus certificados en el marco de la III Feria de la Sostenibilidad de Granada, organizada por la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y la Diputación provincial, con el apoyo de la asociación Huella Verde. El certificado La Huella Verde se ha consolidado como una herramienta pionera dentro del sistema cameral español. Evalúa la coherencia y el grado de integración de la sostenibilidad en las políticas de gestión empresarial, y establece tres niveles de reconocimiento: Básico, Excellence y Premium, según la profundidad de los compromisos adoptados.

Diecisiete organizaciones han recibido, ampliado o renovado su certificación. Emasagra, DeLuna Hoteles, Jumadi y Eider Ecoindustria del Reciclado, que alcanzaron el nivel Excellence; la UGR, con nivel Premium; y otras entidades como la Federación Provincial de Hostelería, CITAI, Tear Cooperativa de Enseñanza, Cívica Software, Movviendo Tourism Group, Proma Proyectos de Ingeniería Ambiental y la Escuela de Arte, que obtuvieron el nivel Básico. También renovaron su compromiso empresas como restaurante Cantina de Diego, hoteles Casa 1800, Hamman Al Ándalus, Omawa Huella Ecológica y la Cámara de Comercio de Granada. El certificado de carácter voluntario reconoce el esfuerzo de las empresas que integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su actividad diaria y sirve como herramienta de mejora continua y de comunicación transparente ante la sociedad. Refuerza, además, la competitividad empresarial y promueve una cultura de gestión basada en la coherencia, la minimización de riesgos socioambientales y el impacto positivo.

Para Alfredo Lozano, representante de la asociación, uno de los grandes valores de La Huella Verde es precisamente haber «surgido del impulso de un grupo de empresarios comprometidos con la sostenibilidad del territorio» y que su propósito es «pasar de la

preocupación a la acción». Que «el futuro será sostenible o no será», es una de las máximas de

actuación de una asociación convertida hoy en voz prescriptora en materia de sostenibilidad, en Granada y su provincia. «Granada cuenta con conocimiento, talento y una red de colaboración que la posicionan como un territorio con capacidad para liderar la transición hacia la sostenibilidad», según Lozano.

La Huella Verde propone un modelo integral de sostenibilidad –ambiental, social y económica– recogido en el Manifiesto por la Sostenibilidad Integral, que promueve la regeneración ecológica, la equidad territorial y la colaboración público-privada. Entre sus principales líneas de actuación, el Anillo Verde de Granada, una red de corredores ecológicos para fomentar la biodiversidad y el ecoturismo; los Bosques de Empresas La Huella Verde, que promueven la restauración de espacios degradados mediante la participación del tejido empresarial; y la colaboración con la Universidad de Granada, materializada en la Cátedra La Huella Verde o en una microcredencial universitaria en sostenibilidad aplicada orientada a la formación práctica y a mejora continua.