Los emprendedores granadinos de las 1.000 exquisiteces que empezaron en una carnicería

La boca se hace agua nada más con escuchar lo que cuentan que tienen en el catálogo de esta empresa. No es una frase recurrente eso de que la boca se hace agua. Lo que venden en Selecta Gourmet son exquisiteces. Con su nombre busca transmitir ese mensaje claro: no solo ofrecen productos gourmet, si no que cada uno ha sido seleccionado cuidadosamente.

«Conocemos en persona a nuestros proveedores, visitamos sus instalaciones y degustamos sus productos para poder transmitir su esencia al cliente. Nuestro catálogo no solo es gourmet, es selecto», relata Fernando Matías Sáez que fundó en 2017 este negocio junto a Eduardo López Morales. También tuvieron en cuenta que el nombre de la marca estuviera disponible comercialmente en Internet. «Hoy en día no basta con tener una tienda física: la identidad online es clave», desvela desde un inicio este emprendedor. Eduardo cursó un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos, y Fernando Administración y Dirección de Empresas en la UGR y en la University of Warwick. Actualmente trabajan con aproximadamente 1.000 referencias de producto, ¡y creciendo!

Ofrecen alimentos y bebidas de categoría gourmet y que han sido «cuidadosamente seleccionados en persona por nosotros». Dentro de este catálogo, hay todo tipo de carnes frescas, charcutería, embutidos, quesos, vinos, elaborados gourmet, cervezas artesanas, salazones así como productos de cuarta y quinta gama. «Nos sentimos orgullosos de poder afirmar que el 70% de nuestro catálogo proviene de Granada, el 90% de Andalucía y el 100% de España».

Productos singulares

Al tener un establecimiento especializado en carnes y charcutería, sus mayores volúmenes de venta son en carnes como el pollo de primera, ternera –pajuna, gallega y vasca– de ganadería extensiva, cerdo de raza duroc e ibérica, cordero segureño… «Muchos de los productos que vendemos son singulares, por tanto es difícil elegir, pero por señalar algunos: potro de Navarra –muy tierno y jugoso–, chuletones de buey nacional certificado –que hay muy pocas cabezas de ganado de este tipo en España– junto al caviar de Riofrío podrían ser los productos así más singulares con los que trabajamos hoy en día», reseña.

Para poner en marcha todo esto han confluido varios factores. «Nuestra relación con UGREmprendedora comenzó en nuestro último año de carrera, cuando ya nos estaba picando el gusanillo de emprender a ambos, que nos conocemos desde los cinco años. UGREmprendedora fue clave en nuestros inicios. Coincidimos con su nacimiento y aprovechamos sus cursos de formación. Gracias a ellos, conseguimos una oficina en el PTS tras un proceso de selección. Fue nuestro primer espacio profesional, después de comenzar en el sótano de mi socio», recuerda Fernando.

En 2020, decidieron abrir su primera tienda física: La carnicería de Ilu y Encarni. La motivación para este nombre viene por la intención de honrar el trabajo y dedicación que «nuestras trabajadoras estuvieron ofreciendo al barrio en otro establecimiento durante 26 años. Así que nos pareció el mejor nombre para nuestra primera tienda dentro del Grupo Selecta Gourmet Alimentación», describe. Esa primera tienda física está en el barrio de la Cruz, en la calle Polo y Caña, con un concepto de tienda gourmet de cercanía y apta para «todos los públicos y bolsillos».

La carnicería de Ilu y Encarni funciona como punto de referencia para sus clientes. Actualmente, trabajan en integrar la tienda física con la web para ofrecer una experiencia de compra unificada. Este cambio/mejora lo están realizando con una empresa granadina y esperan que en los próximos meses puedan tener completamente funcional la tienda online.

Sobre sus productos, Fernando apunta que, siendo Granada una de las provincias españolas con más DOP e IGP reconocidas, es «complicado querer llenar una tienda como la nuestra con productos de fuera, máxime cuando la calidad de los granadinos es muy buena y, en muchos casos, muy difícil de superar». Sin embargo, hay referencias que por su propia naturaleza vienen de fuera de la provincia. «Por ejemplo, trabajamos ternera gallega por su relación calidad/precio y, por su calidad suprema en vaca y buey, trabajamos con los ganaderos vascos de Okelan. Luego hay otros productos que, por no haber mucho consumo en esta zona del país, tampoco hay proveedores y tenemos que importarlo de otras regiones, como el potro de Navarra», concreta.

Están en proceso de crecimiento, en el negocio y en la oferta de productos. «En cuanto a carnes frescas, llevamos ya unos años de estudio y selección que, aunque no cesemos nunca en buscar, probar y ofrecer nuevos productos a nuestra clientela, tenemos ya un catálogo más estable en esa línea, así que ahora estamos más centrados en buscar y ofrecer complemento en la tienda como arroces y legumbres de calidad, embutidos y quesos más exclusivos, así como AOVEs de calidad superior, chocolates artesanales, bebidas…», relata.

Cliente internacional

Están inmersos en dos proyectos: la apertura de otra tienda y la expansión internacional de la empresa. Actualmente, han empezado a abrir el mercado en Islandia con un comercial allí, que poco a poco está contactando con nuevos clientes y les está aportando la experiencia necesaria para saber cómo exportar y cómo atender a un cliente internacional.

«Elegimos Islandia por ser un mercado pequeño, sin apenas competencia de otras empresas españolas que lo tengan como mercado preferencial, esto nos permite aprender y consolidarnos en un mercado internacional como marca de referencia en la distribución de alimentación gourmet sin asumir un riesgo elevado. En los próximos años, esperamos dar ya el salto al mercado asiático e hispanoamericano, los dos más atractivos para el catálogo que trabajamos y los recursos con los que contamos», indica.

Aproximadamente, entre 60/90 personas visitan de diario la tienda, con picos de 120/150 personas en épocas de alta demanda como Navidad. «Somos unos currantes, pero unos afortunados también por tener la clientela que tenemos. A todos ellos: gracias, gracias y mil gracias», agradece Fernando. Eduardo y Fernando iniciaron esta empresa por varios motivos, pero «podríamos decir que se aunaron dos factores clave: el gusto que nos inculcaron nuestras familias por la gastronomía y la alimentación de calidad y que siempre quisimos montar un proyecto juntos».