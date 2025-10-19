De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada

Andrea G. Parra Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Pasó de empleada a dueña y ahora dirige una de las academias de idiomas más antigua de Granada con el orgullo de haber enseñado y seguir haciéndolo, principalmente, inglés a miles de granadinos. Lo hace en Kelington Institute que lleva en Granada desde 1993. Luisa Valera y Rafael Girón asumieron la dirección y propiedad en 2005. Es el veinte aniversario de una decisión con la que acertaron en su trayectoria empresarial.

Luisa Valera ya era la directora del centro con el antiguo propietario. Esa persona decidió traspasar la academia porque se iba de Granada y Rafael Girón estaba negociando el traspaso. Girón ya tenía experiencia empresarial, aunque en otro campo, y «yo conocía bien cómo funcionaba la academia, así que decidimos unir fuerzas y quedárnosla los dos. Así que nuestra relación comercial es de socios de una sociedad limitada», resume Luisa Valera en este aniversario en el que soplan las dos velas.

«Fue un traspaso muy fluido, aunque paulatinamente sí le hemos ido dando nuestro carácter. Empezamos con un convenio con un centro de Educación Infantil de la zona y ahí comenzamos a bajar la edad de nuestros alumnos. Hemos hecho una apuesta muy fuerte también por la calidad. Por hacer un seguimiento muy personalizado de los alumnos», resume Valera.

Lo más complicado es el intrusismo y la competencia desleal que existe en el sector

«Una cosa graciosa al principio fue que al entrar los dos mucha gente creía que yo era irlandesa (imagino que por ser rubia, blanquita y con los ojos azules) y Rafa, alemán (imagino que por su talla). Algunos alumnos discutían entre sí diciendo que si el jefe era el alemán grande o la irlandesa», cuenta divertida.

Ofrecen clases de inglés de todos los niveles tanto para niños (desde los dos años) como adultos. Están especializados en la preparación de exámenes oficiales siendo centro Oficial Preparador Premium y sede examinadora de la Universidad de Cambridge.

El perfil de su alumnado es amplio. Por un lado, tienen alumnos muy jóvenes (desde los dos años) cuyas familias son muy conscientes de que un buen nivel de inglés se consolida desde el principio, de manera constante creando una base sólida para que, disfrutando del proceso, vayan adquiriendo las destrezas y competencias necesarias. «A estos alumnos solemos acompañarlos en toda su trayectoria hasta que consiguen sus objetivos lingüísticos, normalmente alrededor de C1», cuenta Valera. Están con ellos muchos años y en unas etapas muy importantes en el desarrollo.

Por otro lado, también tienen en sus aulas un gran número de estudiantes universitarios con necesidades de certificación más apremiantes. En este caso, el aprendizaje va muy enfocado en la obtención de certificaciones oficiales, haciendo mucho hincapié en la estructura del examen y asesorándoles en sus objetivos.

Cada curso, atienden en este centro lingüístico a unos 450 alumnos. Lo hacen una decena de profesores. Valera presume de «nuestra amplia experiencia unida a un trato personalizado, nos adaptamos a las necesidades de cada alumno. Contamos con un gran número de grupos y niveles, lo que nos hace tener grupos muy homogéneos. Contamos con un gran bagaje y experiencia».

«Para aprender inglés no existen los milagros. El éxito se basa en constancia y dedicación de mano de profesionales»

Han cambiado muchas cosas desde que comenzaron, tanto en los noventa el primer dueño, como la actual dirección. Valera explica que la esencia sigue siendo la misma, «aunque sí que estamos orgullosos de muchos cambios y cosas nuevas que hemos ido introduciendo durante estos años». Recuerda, que «fuimos unos de los primeros centros en España en realizar exámenes de la Universidad de Cambridge por ordenador, lo que nos valió un reconocimiento por parte de esta prestigiosa institución a nivel mundial en 2011. De hecho, tenemos una formación constante de nuestro personal para estar siempre al día de todos los cambios en el sector y de las posibles necesidades educativas de nuestros alumnos». Conocen el sector como la palma de su mano, por eso, Valera no duda al decir que «lo más complicado es el intrusismo y la competencia desleal que existe ya que nos encontramos personas sin formación ni experiencia ofertando servicios para los que no están preparados ni profesional ni legalmente dejando de lado responsabilidades básicas en el ejercicio de esta profesión».

En Kelington Institute defienden que su futuro pasará por seguir mejorando y «formándonos para que nuestra formación siga manteniendo nuestros estándares de calidad». El inglés copa el grueso de su oferta, aunque también tienen en su carta otros idiomas bajo demanda. Francés y alemán principalmente.

Al ser un centro en el que enseñan idiomas, la pregunta es obligatoria: ¿Qué aconseja para aprender inglés? «No existen los milagros. El éxito se basa en constancia y dedicación de mano de profesionales que sepan guiarte en ese proceso y conseguir desarrollar el 100% de tu potencial», sentencia Luisa Valera.

Temas

Granada

Educación