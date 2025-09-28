Dos mil compradores europeos a un clic de las empresas granadinas

Ideal Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

La distancia entre un productor de almendra del altiplano granadino y un comprador de almendras de Holanda puede ser un simple clic. El que la empresa tendrá que dar para subir su catálogo en inglés a la web que Cámara Granada y Sabor Granada han habilitado para poner en marcha la Feria Internacional Agroalimentaria on line. Al otro lado del clic no sólo podrá estar el comprador de Holanda sino otras decenas de compradores de todos los países de la Unión Europea interesados en ese producto y con quienes la Cámara ya está contactando.

En total el departamento de Internacional de Cámara Granada calcula que podrá llegar a los dos millares de compradores potenciales de productos granadinos entre tiendas minoristas, mayoristas y centrales de compras. Del lado granadino, participarán hasta 50 empresas granadinas a los que la Cámara les organizará entre los días 27 y 31 de octubre reuniones comerciales on line.

«Durante cuatro días –asegura Luis Nebot responsable de internacional de Cámara Granada– las empresas podrán tener reuniones con compradores de países de la Unión Europea que ya conocerán su producto a través del catálogo; es decir que tendrán un interés real en cerrar acuerdos comerciales». Para Nebot que decenas de empresas potencialmente compradoras europeas de un producto reciban un catálogo de una empresa granadina podría llevarle a esta mucho tiempo a parte de una cantidad muy elevada de recursos.

Gratuita

«Ese trabajo lo vamos a hacer nosotros de manera absolutamente gratuita», subraya el responsable de la Cámara que en todo caso señala que cada empresa tendrá diferentes grados de éxito en función del producto y el catálogo. «Es posible que haya empresas que consigan atraer a decenas de empresas y otras a sólo una o incluso a ninguna, pero es una gran oportunidad de entrar en centenares de empresas europeas».

Real

La oportunidad es real y es totalmente gratuita para las empresas, que solo tienen que manifestar su deseo de participar y subir el catálogo a la web. El plazo para la presentación de los catálogos acaba mañana martes.

Pero no es la única acción de la Cámara y Sabor Granada en este sector porque también mañana finaliza la recepción de solicitudes para otra acción también on line que en este caso se celebrará del 1 al 4 de diciembre y en la que podrán participar nueve empresas. Se trata de una misión comercial directa digital a Francia y Portugal en la que Cámara Granada y Sabor Granada regalarán agendas comerciales, también on line, a empresas granadinas interesadas en vender sus productos en esos países.

«En este caso lo que hacemos es buscar compradores concretos para las empresas que participen, garantizando un número mínimo de encuentros; y todo absolutamente gratis», ha concluido Nebot. Las dos acciones se encuadran dentro del programa Pyme Global financiado por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER, desarrollan en colaboración Cámara Granada y la Diputación provincial, en uno de los proyectos estrella en los que ambas entidades coinciden para el impulso de la competitividad de las pymes granadinas. «El apoyo de la Diputación es imprescindible», asegura Nebot, que destaca la sensibilidad de la Diputación «no sólo por el sector agroalimentario sino por todos en los que las pymes granadinas son relevantes internacionalmente».

