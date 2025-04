El despacho de abogados que abrió caminos en Granada

Cincuenta y cinco años de profesionalidad y ejercicio. Rafael López Cantal es toda una institución en el mundo de la abogacía. Lo que hoy es ... López Cantal Abogados comenzó con una placa con su nombre en la puerta de su casa. Eso fue en 1970. Desde entonces han tenido varias sedes, ocupado varios puestos de responsabilidad a nivel colectivo y en el ejercicio su profesión de la que no piensa jubilarse aún. En este momento en el despacho, dirigido por su hijo Javier López-Cantal Marín, son un equipo de nueve personas.

López Cantal explica cronológicamente, muy resumido, el paso de su trayectoria por fechas y ubicaciones. «En 1972 me asocié con otros compañeros y creé con ellos un despacho colectivo, sin forma societaria. Fue el primer despacho colectivo de Granada. Tuvo su sede en la Gran Vía número 10, 3ºA de esta ciudad, donde permanecí hasta 1999 bajo el nombre comercial López Cantal Abogados. Ese año fundé con mis compañeros la sociedad Bufete R. López Cantal Abogados S.L que tuvo su domicilio en la calle San Juan de Dios. En 2016 se transformó en López Cantal Abogados S.L.P., su denominación y marca actual. En 2015 trasladamos la sede a Acera del Darro, donde permanecemos», relata.

Ampliar Orgullosos de su padre. López Cantal con sus hijos cuando le impusieron el botón de oro por sus 50 años de colegiación.

En las generaciones anteriores no hubo ningún jurista en su familia. Ahora sí. Dos de sus cuatro hijos siguieron sus pasos. «Yo hice la carrera de Derecho con la clara vocación de ejercer la abogacía y al terminar solicité ingresar como pasante en el despacho de don Luis de Angulo Montes, un gran abogado y maestro de abogados, para formarme. Me acogió y aprendí a su lado a ejercer la profesión. Abrí mi propio despacho en 1970 cuando él me consideró preparado y aquí sigo con ilusión 55 años después», rememora. Rafael López Cantal es todo un referente en el asesoramiento y litigación civil y mercantil. «Personalmente me he dedicado al derecho civil y al mercantil y societario; y también he tenido la suerte de poder dedicarme a una materia que me gusta: el arbitraje», detalla.

Cruz al mérito

Interviene en los principales asuntos jurídicos de Granada y es pionero en materia de arbitraje. En la actualidad es presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. También fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada y ha sido condecorado por el Ministerio de Justicia con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, por el Consejo General de la Abogacía Española con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y el Ayuntamiento de Granada le concedió el honor de ser Medalla de oro de la ciudad,.

El ilustre abogado opina que el ejercicio de la abogacía ha experimentado un cambio radical desde 1970. «Entonces era una profesión artesanal, con reglas restrictivas de la competencia y prohibición de la publicidad. Hoy es todo lo contrario: somos profesionales y a la vez empresarios, nos movemos en el mercado legal, adoptamos formas asociativas y societarias varias, hacemos publicidad y la libre competencia es defendida desde los poderes públicos», analiza. El experto recuerda además que desde finales del siglo pasado ha habido «un acceso masificado de compañeros a la profesión, lo que ha generado una alta competitividad y una pérdida de calidad profesional que ha centrado la atención de los clientes en los precios. «Granada está ahora mismo en un momento incipiente desde el punto de vista económico que tiene repercusión en quienes ejercemos la abogacía. Una actividad turística y cultural arrolladora, un gran desarrollo del área de la salud gracias al PTS y una incipiente industria tecnológica y de la inteligencia artificial con varios polos que todos conocemos», argumenta.

Ampliar Aniversario. Con compañeros y autoridades del mundo judicial en la celebración de sus cincuenta años de oficio.

Gestionar un despacho supone una gran responsabilidad. «No es una tarea fácil porque mi hijo Javier, que es quien dirige ahora el despacho, además de ser un abogado que asume directamente sus asuntos profesionales tiene también que dedicarse a gestionar una empresa. Se encarga de establecer los objetivos y atribuir las distintas funciones que a cada uno le corresponden. Somos un buen equipo y cada uno asume con generosidad sus tareas en función a su formación y habilidades. Eso ayuda a facilitar su labor», arguye.

La función de Javier López Cantal, que ha tomado el relevo de su padre, consiste en dar una visión de empresa a un despacho que ya funcionaba, abrirlo a otros sectores y proyectarla a otros ámbitos. «Hemos logrado ser un despacho muy innovador sobre la base de su larga trayectoria y su implantación en el mercado y hemos traspasado la frontera de Granada. Ahora tenemos clientes recurrentes en Madrid y en el resto de Andalucía, principalmente en Málaga o en Sevilla. También tenemos clientes de otros países de Europa y de Emiratos Árabes con actividad e inversiones en España», destaca López Cantal.

El relevo, en 2023

Javier López-Cantal Marín es uno de sus hijos y quien tiene esta tarea. Se incorporó al despacho en el año 2010 y lo dirige desde 2023. Empezó a hacer prácticas mientras estudiaba la licenciatura, que obtuvo en un año menos que lo fijado por el plan de estudios. Comenzó de lleno en el año 2012, de forma ininterrumpida, excepto un periodo de dos años en que trabajó en el área de derecho mercantil y derecho procesal del despacho Jiménez de Parga en Madrid y cursó un master en Asesoría Jurídica de Empresas y MBA en el IE Law School. Además de sus asuntos y la dirección del despacho, está muy involucrado con la industria cultural y creativa.

Sin fecha de jubilación

Rafael López Cantal es directo cuando se le pregunta por su jubilación: «No tengo fecha determinada, pero sí una idea muy clara: mientras me levante por la mañana con energía e ilusión para trabajar, la salud física y mental me acompañe y perciba que mi consejo o mi actividad son útiles al despacho y a su clientela seguiré adelante; y cuando falle alguno de esos ingredientes me retiraré. Tengo la suerte de haber podido adaptar las exigencias de la profesión a mi edad y desde hace unos años me dedico exclusivamente a la actividad extrajudicial; y tengo también la satisfacción de haber podido hacer una transición en el despacho, de manera que no se me eche en falta el día que me retire», reflexiona.

Ampliar Decano. López Cantal en 1996 en su época de decano del Colegio de Agobados y junto al entonces presidente del TSJA Méndez de Lugo en 1998. archivo IDEAL

Rafael López-Cantal Sánchez, que es su otro hijo, se formó profesionalmente en el despacho, en el que ingresó en el año 2000 y permaneció hasta 2020. Tuvo inclinación desde el primer momento por el sector público empresarial y en 2000 se hizo cargo de la asesoría jurídica de Mercagranada S.A., de la que ahora es secretario general.

En cuanto a sus otros dos hijos, Cristina, se licenció en Dirección y Administración de empresas y trabaja en una entidad bancaria; y José Miguel López-Cantal Sánchez, psicólogo, está empleado en una multinacional de productos informáticos.

Rafael López Cantal ha visto crecer a sus vástagos en lo profesional y también a otros muchos abogados. «Han sido muchos los abogados que se han formado a mi lado y ahora tengo el orgullo de ver cómo triunfan en la profesión. Algunos de ellos están en el despacho y son ahora mis socios», presume.

Ampliar Celebración. Con sus hijos y compañeros en la fiesta del 50 aniversario.

En López Cantal Abogados su visión es la del derecho de los grandes patrimonios y de los negocios y por ese motivo han incluido nuevas áreas que incluyen el derecho laboral y administrativo relacionado con la empresa. También asesoran a empresas del sector público como consecuencia de su trayectoria en el asesoramiento societario y la contratación mercantil junto a contratos del sector público. A ello le suman una intensa actividad en contratación, derecho sucesorio, propiedad intelectual, marcas y arbitraje.

La innovación y las nuevas tecnologías siempre han sido grandes aliadas del un despacho que cuenta con una infraestructura personal y tecnológica que permite supervisar y agilizar cada fase del proceso, optimizar los tiempos y maximizar las probabilidades de éxito, sin importar la complejidad del asunto o la ubicación del cliente.