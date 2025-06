La cooperativa que reparte millones de medicinas a diario en España

Bidafarma sigue su camino de crecimiento en todo el territorio nacional con unos números muy destacados en ventas y facturación, que en el ejercicio de ... 2024 ha estado cerca a los 3.000 millones de euros. La cooperativa de distribución farmacéutica, que tiene una de sus centros logísticos en Granada, da servicio a más de 10.000 farmacias. Está presente en 38 provincias y está considerada como un referente a nivel nacional en la distribución de medicamentos.

La cooperativa cuenta con 32 almacenes logísticos —la mayoría en municipios de menos de 40.000 habitantes— dotados de la más alta tecnología y robotización. Estos centros permiten atender más de 700.000 líneas de pedido al día y repartir una media de 1,5 millones de unidades de medicamentos diarias –con picos de hasta dos millones–. Para ello, se emplean 612 rutas logísticas que recorren mensualmente 4,8 millones de kilómetros. Y cuenta con una plantilla de casi 2.000 empleados.

Desde sus instalaciones, situadas en Santa Fe, se atienden a 570 farmacias, repartidas en 174 poblaciones

En el ejercicio 2024, las ventas de Bidafarma crecieron un 6,31% respecto a 2023, acercándose a los 3.000 millones de euros. El resultado neto, tras impuestos, superó los 21 millones, según informan desde la cooperativa.

Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma, en su despacho.

Para seguir creciendo, en el periodo 2021-2025, Bidafarma está invirtiendo más de 106 millones de euros en tres grandes áreas: mejora de eficiencia de las instalaciones actuales (30,9 millones de euros), apertura de nuevos almacenes, zona norte en Castro Urdiales, un segundo almacén en Madrid, en San Fernando de Henares y el segundo centro logístico en Sevilla, en Camas (53,2 millones de euros), y transformación digital, sostenibilidad y ciberseguridad (21,8 millones de euros).

Entre los principales proyectos en marcha destacan, según relatan, el refuerzo y despliegue del nuevo modelo Acofarma, su marca de distribución de parafarmacia, donde se ha optimizado el catálogo de productos, con más de 400 referencias y la incorporación de nuevas líneas de productos en todas sus gamas. También se han incorporado a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), posicionando a la farmacia y a la distribución, en el ecosistema de la economía social. «Somos la única cooperativa farmacéutica que forma parte de CEPES. Apostamos por un modelo donde las personas y el servicio pesan más que el capital», ensalzan.

Otra de las prioridades de la cooperativa «sigue siendo nuestro compromiso con las farmacias rurales, dándoles mejores condiciones, servicios y formación a las farmacias con viabilidad económica comprometida».

Bidafarma está presente en el conjunto del territorio nacional, pero Andalucía, y en particular la provincia de Granada, tienen un peso histórico y simbólico fundamental dentro de la cooperativa. No en vano, fue aquí donde nació buena parte del impulso cooperativo que, con los años, desembocaría en la actual Bidafarma. Hoy, Granada alberga uno de los centros logísticos clave de la cooperativa, lo que refuerza su papel estratégico en el modelo de distribución farmacéutica cooperativa.

Desde sus instalaciones, situadas en Santa Fe, se atienden a 570 farmacias, repartidas en 174 poblaciones, gracias a una red logística eficiente compuesta por 38 rutas diarias de mañana y tarde. En total, se recorren 236.926 kilómetros al mes, lo que supone más de 2,8 millones de kilómetros al año al servicio de la salud y el bienestar de la población. Todo ello es posible gracias al compromiso y profesionalidad de un equipo humano formado por más de 100 trabajadores, según exponen desde la cooperativa.

Instalaciones de Bidafarma en Granada.

Este nodo logístico garantiza el abastecimiento diario a las farmacias y representa en gran medida los valores fundacionales de la cooperativa: cercanía, vocación de servicio y compromiso con el modelo farmacéutico español, trasladan desde la empresa obre la importancia de las instalaciones granadinas.

La cooperativa trabaja desde «los valores del cooperativismo y la economía social para garantizar el acceso equitativo al medicamento en todos los territorios».

Esta sociedad destaca también por su apuesta por la innovación y la investigación. Le ha permitido avances en robotización propia, reforzamiento de la independencia tecnológica y mejora de la ciberseguridad, eficiencia energética (instalaciones fotovoltaicas, sostenibilidad ambiental) eficiencia logística y de procesos.

Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma, valora que la cooperativa es hoy una referencia nacional en distribución farmacéutica. «Hemos demostrado que es posible crecer sin perder el alma cooperativa. Somos una comunidad al servicio de la sociedad, no queremos ser los más grandes, sino los más útiles para la farmacia y para la sociedad. Apostamos por un modelo basado en los valores del cooperativismo, que reinvierte el beneficio en servicio, que protege la diversidad territorial y que pone siempre a la persona por delante del capital», subraya. De cara al futuro, dice que «el reto ahora es seguir consolidando esta forma de hacer, desde la innovación, la sostenibilidad y la cercanía, sin perder nunca de vista que sin farmacia no hay salud, y sin salud no hay futuro».

La cooperativa desarrolla una importante labor social. Recientemente ha entregado junto a IDEAL los premios Desafío.