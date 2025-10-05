La cooperativa granadina que mima los botelleros de la hostelería andaluza

Con sede en Valderrubio, más de 30 años de historia, más de 200 socios y más de 2.000 referencias de primeras marcas , lidera la distribución mayorista andaluza por el canal Horeca: hoteles, restaurantes y cafeterías

Detalle del almacén de una de las naves de Asprodibe en su sede de Valderrubio.

Desde Valderrubio lidera la distribución para hotelería y es la mayor cooperativa andaluza en del sector a través del canal Horeca, que es un acrónimo de hoteles, restaurantes y cafés y catering. Es Asprodibe y reparte alimentación y bebidas que llegan a múltiples negocios. Son palabras mayores. Más de 200 socios y más de 30 años de experiencia de una gran cooperativa que lleva el nombre de la provincia a diversos territorios.

Su origen se remonta al año 1989, cuando un grupo de empresarios granadinos decidió unirse para dar respuesta a una necesidad compartida: optimizar sus condiciones comerciales y logísticas en un entorno cada vez más exigente. Así nació, con el firme propósito de agrupar compras y ofrecer un modelo de negocio basado en la colaboración, la confianza mutua y el beneficio común. Y acertaron de lleno.

Apostaron por el cooperativismo como herramienta para competir con garantías en el sector de la distribución Horeca y han llegado a ser líderes. La creación de una estructura común, la negociación con proveedores, la estandarización de procesos y la construcción de una identidad colectiva marcaron los primeros años.

Aquellos primeros socios entendieron que compartir riesgos, recursos y oportunidades era la vía para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de sus negocios. Esa visión fundacional sigue siendo el alma de Asprodibe.

Cobertura integral

Los más de 200 socios y asociados están distribuidos estratégicamente en toda Andalucía, así como en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Tenerife, Ceuta y Melilla. Esta amplia presencia geográfica les facilita ofrecer una cobertura integral, tanto en zonas urbanas como en entornos rurales, lo que «nos convierte en un socio estratégico para la hostelería local».

Ampliar Oficinas de la cooperativa situadas junto a las tres naves de almacenaje.

Con su modelo de gestión posibilita a los socios una oferta completa de suministro, con más de 2.000 referencias de primeras marca y una amplia gama de servicios orientados a mejorar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de sus negocios. Además, han desarrollado un catálogo de marcas propias en categorías clave como licores, vinos, agua, conservas, lácteos o limpieza, con más de 200 referencias exclusivas que refuerzan su propuesta comercial y fidelizan a sus clientes.

Presumen de ser la «única» cooperativa en España que opera con este modelo de negocio dentro del canal Horeca, lo que les convierte en un referente único en el sector. Esta estrategia les permite crecer también de forma sólida. Su facturación ha aumentado un 45% en los últimos años. Sustentan sus estrategias en su plan estratégico 2021-2025, concebido como una hoja de ruta clara para un crecimiento sostenible. Esas medidas se han visto reflejadas en el crecimiento territorial, centrado en Andalucía occidental, Castilla-La Mancha y Extremadura. Actualmente, los socios de Andalucía occidental representan ya el 13% de su base social. También han reforzado su oferta, tanto en referencias de primeras marcas como en el desarrollo de sus más de 200 referencias de marca propia. Esta diversificación, junto con mejoras en diseño y packaging, ha incrementado su competitividad y la fidelización de clientes.

Nuevos tiempos

Por otra parte, la inversión en nuevas oficinas y la ampliación de la capacidad logística les ha permitido aumentar su eficiencia operativa, asegurando un servicio de mayor calidad.

La transformación digital ha supuesto otro paso importante. La implementación de un nuevo sistema ERP y la consolidación del canal B2B, que ya canaliza el 65% de sus ventas, han mejorado notablemente la operativa interna y la experiencia de sus socios, permitiendo procesos más «ágiles, precisos y transparentes».

Desde la cooperativa apuntan, además, que un aspecto clave en este crecimiento ha sido «nuestra relación estratégica con los proveedores, basada en una filosofía de colaboración como partners de trabajo. Apostamos firmemente por un modelo 'win to win', en el que ambas partes crecen de forma conjunta, compartiendo objetivos, información y visión de futuro. Esta alianza estrecha nos ha permitido mejorar condiciones comerciales, optimizar la cadena de suministro y generar más valor para nuestros socios y clientes».

El cierre de cuentas del ejercicio 2024 fue con un resultado neto positivo de 350.024 euros, en un año marcado por la contracción del mercado de bebidas. Además, la cooperativa logró un Ebitda de 537.836,90 euros, con un crecimiento del 4% respecto al año anterior. El patrimonio neto se situó en 1.966.023,00 euros, lo que supone un aumento del 23%, consolidando la fortaleza financiera de Asprodibe. El fondo de maniobra mejoró un 35%, alcanzando 1.924.545,38 euros, reflejando una posición de liquidez adecuada y capacidad para atender compromisos a corto plazo. Estos indicadores financieros ponen de manifiesto una «estabilidad y salud financiera que permiten afrontar nuevos proyectos con solvencia y proyección».

El futuro

Esta gran cooperativa mira al futuro con optimismo. Están inmersos en la definición del plan estratégico 2026-2030, un nuevo ciclo que dará continuidad al camino recorrido, pero con una mirada renovada, orientada a afrontar con éxito los desafíos de un sector en constante evolución. Los ejes estratégicos principales que guiarán la etapa pivotarán en la transformación digital ampliada.

«Uno de los grandes retos para este nuevo ciclo será integrar digitalmente a toda la cadena de valor, ofreciendo herramientas y soluciones tecnológicas también a nuestros socios y, por extensión, a sus propios clientes. Queremos ser más eficientes, ágiles y competitivos, y eso pasa por una digitalización real y transversal que impulse la colaboración, la transparencia y la toma de decisiones basada en datos», añaden. En esta línea, trabajan en el enfoque reforzado en el socio y la sostenibilidad transversal.

El plan contempla una ampliación de las instalaciones logísticas de Asprodibe, con una extensión de 2.000 metro cuadrados adicionales en el almacén central. Esta inversión la señalan como «clave para acompañar nuestro crecimiento territorial, facilitar una operativa más eficiente y dar cobertura al plan de expansión previsto. El objetivo es garantizar que nuestro servicio logístico esté preparado para responder con agilidad a la demanda creciente y a la diversificación de nuestro catálogo».

Además de estos ejes, uno de los retos estratégicos más relevantes para la dirección será asegurar el relevo generacional dentro del modelo cooperativo: «Queremos garantizar que las nuevas generaciones mantengan vivo el compromiso, los valores y la visión que han definido a Asprodibe desde sus orígenes».

