El club granadino que ayuda a las empresas a captar clientes

El sueño de todo empresario es encontrar a alguien o varios alguien que le ayude a encontrar clientes. Y, descubrir herramientas que aumenten sus cuentas ... de resultados. En BNI Granada tienen algo que decir a este respecto. En realidad, lo hacen desde hace doce años, que son los que han cumplido y celebrado conectando empresas en la provincia.

BNI Granada fue fundada por Beatriz Navarro, quien decidió traer esta metodología a la provincia para impulsar el crecimiento de las empresas locales. «Conocí BNI de casualidad y me pareció una herramienta excelente para fortalecer el tejido empresarial de Granada. La idea era ofrecer un sistema organizado y eficaz para que las empresas pudieran generar clientes y oportunidades de negocio de manera estructurada», detalla.

BNI es una herramienta comercial y de networking profesional. Las empresas se unen para conseguir visibilidad, nuevas oportunidades de negocio y referencias de calidad. Todo esto se realiza mediante un programa estructurado que garantiza que cada miembro reciba oportunidades relevantes para su empresa, sin comisiones ni puertas frías.

La metodología de BNI tiene 40 años y se aplica de manera probada en 76 países, por lo que su estructura básica no ha cambiado. «Sin embargo, hemos innovado continuamente en Granada: este último año estamos incorporando inteligencia artificial y otros sistemas que facilitan la gestión y conexión entre miembros. Además, hemos habilitado un centro de negocios donde todos los grupos pueden reunirse semanalmente y disfrutar de instalaciones acondicionadas para un networking de calidad», concreta Navarro.

El recorrido en tierras granadinas de este negocio ha estado siempre en tendencia alcista. Al comienzo contaban con un solo grupo. Hoy tienen siete grupos activos, seis en Granada capital y uno en la zona de la Costa Tropical, con más de 250 empresas asociadas. «Cada año buscamos crear al menos un grupo nuevo, ampliando la cobertura y las oportunidades para todos nuestros miembros», puntualiza la fundadora del negocio en tierras granadinas.

La cuestión es cómo ayudan a una empresa a ganar clientes. «Gracias a referencias de calidad generadas por los compañeros. Funciona como el boca a boca de toda la vida, pero estructurado y organizado. Los miembros identifican oportunidades para otros, generando negocio de manera ética y profesional, sin comisiones ni intermediarios», indica Navarro.

Entre sus clientes hay empresas de todos los tamaños que estén comprometidas con ayudar a otros miembros y con generar crecimiento propio. «No todas las empresas encajan; deben estar dispuestas a participar activamente y aprovechar las sinergias. Los autónomos y pequeñas empresas encuentran en BNI oportunidades que, de otra manera, no tendrían, mientras que las medianas y grandes pueden expandir su alcance y colaborar con otros miembros para crecer», aclara.

Cada vez más empresarios entienden la importancia de tener estrategias comerciales bien estructuradas. BNI contribuye a ello, profesionalizando a sus miembros, mostrando «buenas» prácticas y facilitando que se repliquen las estrategias exitosas. «Esto genera ambición por crecer, abrir nuevas sucursales o contratar talento, independientemente del tamaño inicial de la empresa», explica Navarro.

Con esa buena estrategia ganan «visibilidad, credibilidad y rentabilidad». Agrega: «Lo que llamamos VCR. No se trata solo de hacer relaciones; se trata de generar resultados tangibles: nuevos clientes, oportunidades de negocio y crecimiento de la empresa. BNI ofrece un canal comercial más dentro de la empresa, complementando otras acciones de marketing y ventas».

Las empresas ahora buscan relaciones de confianza y canales de networking efectivos. La competencia exige estructuras más profesionales, comunicación constante y estrategias de marketing que funcionen. Y BNI ha permitido que los empresarios de Granada se «profesionalicen y se adapten a un mercado cada vez más exigente».

Navarro presume de que BNI garantiza resultados. «No es solo entretenimiento ni socialización; aquí vienes a trabajar y generar negocio. La estructura semanal, las referencias de calidad y la metodología probada son únicas», remarca.

Esta emprendedora sigue ideando nuevas acciones. Actualmente está abriendo dos nuevos grupos: uno en Granada capital y otro en la Costa Tropical, exclusivamente en inglés, para empresarios angloparlantes. Además, está evaluando la expansión a otras localidades como Loja, Baza y Guadix, buscando seguir llevando la red a nuevas zonas y facilitando que más empresas puedan beneficiarse de la herramienta BNI.

Beatriz Navarro incide en que BNI Granada ha demostrado ser «una herramienta eficaz y profesional para conectar empresas, generar referencias de calidad y fomentar la colaboración en la provincia. Con más de 250 miembros distribuidos en siete grupos, la organización no solo proporciona networking, sino también resultados tangibles para el crecimiento empresarial, consolidándose como un referente en Granada».