El club granadino que ayuda a las empresas a captar clientes

Beatriz Navarro trajo a la provincia una metodología probada en 76 países y que se basa en la generación de oportunidades dentro de un club que en Granada cuenta con más de 250 miembros y ha celebrado su doce aniversario

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:36

Comenta

El sueño de todo empresario es encontrar a alguien o varios alguien que le ayude a encontrar clientes. Y, descubrir herramientas que aumenten sus cuentas ... de resultados. En BNI Granada tienen algo que decir a este respecto. En realidad, lo hacen desde hace doce años, que son los que han cumplido y celebrado conectando empresas en la provincia.

