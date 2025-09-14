El Club Cámara Granada estrena el otoño con una agenda de alto nivel El noveno Foro de directores comerciales se centrará en Realfooding, una marca que ha transformado la alimentación saludable en España

IDEAL Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Club Cámara Granada tendrá un otoño con una agenda muy interesante. Una de las citas señaladas es el Foro de directores comerciales para profesionales de las ventas y la estrategia comercial de las empresas granadinas pertenecientes al citado ente. Un espacio donde compartir conocimiento, descubrir tendencias y, sobre todo, generar sinergias. El evento tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 12.00 horas en el hotel Gran Luna de Granada (plaza del Guitarrista Manuel Cano, 2).

Cada edición ha contado con ponentes referentes en sus sectores, como Aida Caba (Cabify), Sheila Hernández (@es.decirdiario), Psicólogo Ventura u Óscar Cordón (ETSII-UGR). El encuentro siempre concluye con un cóctel-networking, que facilita la conexión directa entre asistentes y ponentes. Esta novena edición llega con el caso Realfooding.

El foro abordará un caso de éxito y que ha conseguido un gran impacto a nivel nacional. La marca fundada por el nutricionista e influencer andaluz Carlos Ríos ha transformado la alimentación saludable en España y su evolución de marca digital a ecosistema multicanal será el eje de este encuentro tan esperado que dará comienzo al curso empresarial para las empresas del Club. En estos encuentros suelen participar un centenar de personas.

Los protagonistas serán Juan Ignacio Zoido, CEO y socio de Realfooding; y María García Gil, directora de Marketing de Realfooding. Habrá debate y preguntas y un cóctel y networking. Los interesados pueden hacer las inscripciones en la plataforma del Club llamada espacio.clubcamaragranada.org, que con apenas un año de vida supera ya los 2.000 usuarios.

Otros encuentros

Los próximos eventos del Club Cámara Granada son también relevantes. Así, tras el Foro de directores comerciales, llegarán dos citas de primer nivel que marcarán el calendario empresarial del otoño. Será el encuentro nacional de clubes Cámara (Valencia, 3 de octubre), un evento de referencia que reunirá a más de 200 empresas de toda España, con más de 300 reuniones B2B, dinámicas de networking y oportunidades para abrir mercados en distintos sectores. Además, los asistentes tendrán acceso gratuito al GoDigital 2025, un encuentro estratégico en transformación digital que en su última edición reunió a más de 1.200 profesionales y que este año aspira a superar sus propias cifras.

La última de las citas programadas, para el 8 de octubre, es el Foro de alta dirección un espacio reservado a CEOs y directivos que contará con la presencia de Alberto Gutiérrez, ex presidente de Airbus España, considerado uno de los ejecutivos españoles más influyentes a nivel internacional. En conversación con el CEOde Cuerva, Ignacio Cuerva, analizará los retos y oportunidades del sector aeroespacial y de defensa, en un contexto de innovación tecnológica y cambios en la demanda global. Estos encuentros consolidan al Club Cámara Granada como un espacio estratégico para el crecimiento empresarial y la conexión con líderes de referencia a nivel nacional como internacional.