La familia, unos trabajan en la clínica y otros en el laboratorio. IDEAL

La clínica dental del Ratoncito Pérez impulsa la donación de sonrisas

El matrimonio formado por Daniel Sánchez y Ana Sánchez abrió en el año 2000Dadent y el laboratorio Newdent Lab Dental, negocios que han impulsado sus hijos y que son conocidos por sus tratamientos innovadores

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Son una familia numerosa con iniciativa empresarial y a la que le gusta trabajar unida. Idean pequeñas acciones como la casita del ratoncito Pérez. Y ... desarrollan proyectos innovadores de proyección. Son la familia que hace funcionar la clínica dental Dadent y el laboratorio Newdent Lab Dental. Su último logro ha sido el impulso de la técnica denominada 'Donación de sonrisa', desarrollada por la doctora María Sánchez, que permite que una sonrisa pueda ser heredada. Mediante técnicas digitales avanzadas, un donante cede la anatomía dental que servirá como modelo para reconstruir la sonrisa de un paciente receptor, habitualmente un familiar directo.

