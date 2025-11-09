Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las claves de la IA para que las empresas sean más competitivas

Cámara Granada. Unas jornadas online explican a los empresarios granadinos nuevos procesos de automatizaciones y los agentes de inteligencia artificial

Ideal

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:50

Comenta

Cámara Granada ha celebrado una jornada online en la que le ha facilitado a las empresas las claves para aplicar la Inteligencia Artificial con resultados ... exitosos en su gestión. Ha sido en el marco de la actividad de la oficina Acelera pyme. El encargado de impartir la ponencia fue Alejandro Susillo Ridao, ingeniero informático de Sevilla, cuya trayectoria académica y profesional se ha desarrollado tanto en España como en el extranjero, en países como EEUU o, actualmente, Luxemburgo. Es cofundador de Flussia, junto con su socio Pablo Álvarez Fernández, una empresa de desarrollo software e IA para automatizar e integrar inteligencia artificial en procesos empresariales, llevando a las empresas a ser más competitivas.

