Las claves de la IA para que las empresas sean más competitivas

Cámara Granada ha celebrado una jornada online en la que le ha facilitado a las empresas las claves para aplicar la Inteligencia Artificial con resultados ... exitosos en su gestión. Ha sido en el marco de la actividad de la oficina Acelera pyme. El encargado de impartir la ponencia fue Alejandro Susillo Ridao, ingeniero informático de Sevilla, cuya trayectoria académica y profesional se ha desarrollado tanto en España como en el extranjero, en países como EEUU o, actualmente, Luxemburgo. Es cofundador de Flussia, junto con su socio Pablo Álvarez Fernández, una empresa de desarrollo software e IA para automatizar e integrar inteligencia artificial en procesos empresariales, llevando a las empresas a ser más competitivas.

En su día a día se dedicó a desarrollar software e implementar soluciones de IA a empresas en España e Hispanoamérica. «Estas soluciones se basan en automatizar procesos repetitivos y manuales usando la potencia de la inteligencia artificial, más específicamente, de las automatizaciones y los agentes de IA, una tecnología muy reciente que está viviendo un crecimiento importante en la industria. Algunos ejemplos son Agent Kit o Atlas de OpenAI o la empresa alemana n8n, que hace un mes levantó una ronda de financiación de 180 millones de dólares», detalla.

Aplicando estas tecnologías se les proporciona a las empresas tiempo para que puedan focalizarse en otras tareas que les aporten más valor com, por ejemplo, cerrar acuerdos con otras empresas, diseñar estrategias de marketing, desarrollar más su producto, y viceversa.

Contó esta labor que realiza en las empresas en la ponencia titulada 'IA más allá del hype: IA práctica para empresas'. Desgranó cuál es la situación actual del mercado de la IA. «Salirnos un poco del ruido y del 'hype' que envuelve a cualquier producto que tenga la palabra 'IA', y explorar lo que realmente se está aplicando en las empresas. Además, analizamos los factores comunes que llevan a las empresas a no aplicar correctamente la IA en sus procesos y aquellos que son clave para el éxito», relató.

Asimismo, aportó de forma didáctica los conceptos clave que cualquier empresa o emprendedor debe conocer para manejarse en conversaciones con empresas externas, ponencias sobre IA, etcétera. Puso algunos casos de uso reales con empresas como Klarna o Wayfair. También hizo una demo de cómo una automatización de IA tiene sentido dentro de un caso de uso que todas las empresas necesitan: rellenar el modelo 303 de la Agencia Tributaria. Y, aportó alguna recetas 'mágicas' para saber cómo se organiza un proyecto IA y qué factores a tener en cuenta cuando se realiza un proyecto de este tipo y no caer en errores.

Eficiencia

«No es solo una cuestión de modernidad o de seguir una tendencia tecnológica; es, cada vez más, un factor determinante de competitividad y eficiencia», defendió. Su importancia radica en varios aspectos clave como la optimización de procesos y reducción de costes; automatizar tareas repetitivas y de bajo valor añadido, liberando tiempo y recursos para que los equipos se centren en actividades estratégicas; toma de decisiones basada en datos; y mejora de la experiencia del cliente, entre otras cuestiones. Las herramientas de IA ayudan a procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, detectando patrones y tendencias que serían imposibles de identificar manualmente. El mismo modo, expuso que gracias al análisis predictivo y a los sistemas inteligentes (como chatbots o asistentes virtuales), las empresas pueden ofrecer servicios personalizados, responder con mayor agilidad y anticiparse a las necesidades del cliente. En su exposición, subrayó que aplicada correctamente, la IA puede ayudar a detectar fraudes, prever incumplimientos o mejorar la seguridad.

«Esta oportunidad que me dio la Cámara Granada es un altavoz para poder ofrecer una guía a todas aquellas empresas que, enfrascadas en su labor diaria, no tienen tiempo ni conocimiento suficiente para saber qué es útil y qué es ruido dentro de los avances, casi a diario, de la inteligencia artificial».