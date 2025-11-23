Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las jornadas sobre contratación públicas celebradas esta semana en el salón de plenos de Cámara Granada

Las claves para que las empresas rentabilicen la contratación pública

Cámara Granada ·

Unas jornadas en colaboración con HispaColex desgranan las últimas normativas sobre digitalización, sostenibilidad o protección de datos

Ideal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:26

Uno de los principales retos de Cámara Granada es ayudar a las empresas de la provincia a tener el máximo conocimiento de las reglas del ... juego en todos los ámbitos: desde por dónde van las tendencias en innovación o gestión de las personas, hasta cuáles son las novedades legislativas que les afectan. En ese contexto, el pasado día 11 de noviembre, y en colaboración con HispaColex Bufete Jurídico, el ente cameral celebró una jornada sobre contratación pública centrada en la digitalización, sostenibilidad, eficiencia y protección de datos. Las conferencias abordaron todas las cuestiones de interés para el tejido empresarial para que sus negocios estén al día. Participaron dos abogadas y socias de HispaColex, Vanessa Fernández Ferré y Ana Isabel Caballero Ferrer, quienes desglosaron los retos y oportunidades de la contratación electrónica y la protección de datos en el sector público.

