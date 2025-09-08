Cámara Granada impulsa el emprendimiento en todas sus etapas De idea a negocio real. Los programas no solo apoyan la iniciativas desde el inicio sino que las acompañan en fases posteriores para que maduren y crezcan

Es época de nuevos retos tras las vacaciones estivales. El momento perfecto para dar el paso definitivo para poner en marcha un negocio propio; para emprender. Pero ni todos los negocios tienen las mismas tasas de éxito, ni la manera de afrontarlos y ponerlos en marcha pueden ser iguales. Ahí entra en juego Cámara Granada, que conoce a la perfección el mercado y cómo ayudar a quienes estén interesados en subir la persiana empresarial.

En un entorno cada vez más competitivo y cambiante, el emprendimiento se ha convertido en uno de los motores clave para el desarrollo económico, la innovación y la generación de empleo. Consciente de ello, Cámara Granada reafirma su compromiso con los emprendedores, ofreciendo programas de apoyo integral en todas las fases del emprendimiento, desde la idea inicial hasta la consolidación del negocio. Para que ningún emprendedor se encuentre solo en ningún momento.

La entidad cameral no solo impulsa el nacimiento de nuevas ideas, sino que también acompaña a los emprendedores en el crecimiento y sostenibilidad de sus proyectos. A través de asesorías personalizadas, formación especializada, redes de contacto y acceso a financiación, se convierte en un aliado estratégico en cada etapa del proceso emprendedor. A través de sus programas España emprende y Emprendedoras, la Corporación acompaña en el proceso a centenares de granadinos cada año.

Pero junto a ello y entre las múltiples iniciativas en las que trabaja en este terreno, destaca el programa Impulsa StartUp, una propuesta que ha tomado fuerza en los últimos años y que ya está permitiendo a decenas de emprendedores transformar sus ideas en negocios reales y sostenibles, adaptándose a las necesidades específicas de cada emprendedor según el momento en el que se encuentre su proyecto.

Dividido en dos fases, el programa está diseñado para estar al lado del emprendedor desde el minuto uno. La primera fase, según explican desde Cámara es la de ideación y validación. Está dirigida a personas con una idea de negocio innovadora. En esta etapa se trabaja en validar el modelo de negocio, analizar el mercado objetivo, desarrollar el prototipo mínimo viable y preparar la idea para salir al mercado, describen desde la entidad. La segunda fase está centrada en el crecimiento y escalabilidad. Está pensada para startups ya en funcionamiento que buscan consolidar su presencia en el mercado, mejorar su propuesta de valor, acceder a financiación y escalar su modelo. Ambas fases cuentan con mentorías especializadas, formación con expertos, networking con otros emprendedores e inversores, y visibilidad en eventos del ecosistema empresarial.

En la actualidad, Cámara Granada tiene abierta la convocatoria de la fase uno que estará vigente hasta el próximo viernes 12; en breve abrirá la de la fase dos. La Cámara de Comercio de Granada invita a todos los emprendedores, innovadores y soñadores con ganas de transformar el mundo a que se inscriban. Los interesados pueden postularse a través del sitio web oficial de la entidad (www.camaragranada.org), donde encontrará toda la información necesaria sobre requisitos, fechas y beneficios del programa.

Cámara de Comercio de Granada