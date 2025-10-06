Cámara Granada gradúa a otra promoción de alumnos de sus programas directivos

Celebra el 'Día e' con la entrega de becas y diplomas de su Escuela de Dirección y Altos Estudios y con el premio a Caja Rural y el Granada CF como empresas comprometidas con la formación y la empleabilidad

«Este no es el final de nada sino el principio de una nueva etapa. Para vosotros, pero también para la Escuela cuyo desafío es seguir formando a personas que generen un impacto en Granada y en su entorno». Con estas palabras, abrió el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, el 'Día e', el acto con el que la Cámara y su Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) clausuraron el curso 2024-2025 de sus programas directivos. El acto tuvo lugar en el auditorio de la Caja Rural de Granada ante una audiencia de más de 300 alumnos e invitados.

En su intervención, el presidente de la Cámara felicitó a los alumnos por haber finalizado un «periodo de aprendizaje» en el que subrayó que ediae «no sólo ha pretendido formaros en competencias sino que tiene un enfoque integral, humanístico y centrado en los detalles lo que nos pone a la altura de las mejores escuelas de negocios del país». En ese sentido, tanto Cuerva como el director de la escuela, Cipriano Palomar destacaron las alianzas que ediae está cerrando con entidades y empresas multinacionales para reforzar el crecimiento de la escuela. Entre esas entidades destacaron a la Universidad de Granada y a multinacionales como Strada o Alsea. De igual forma, el acto contó con la presencia de Vanessa Martos, directora de Fomación Permanente de la UGR. Estas alianzas junto a una apuesta decidida de la Cámara Granada por una estrategia internacional de la escuela está permitiendo formar a cerca de 1.000 alumnos de países como Guatemala, México y Brasil, provocando de esta forma un posicionamiento de gran prestigio de ediae.

244 alumnos de los másteres y expertos ofertados durante el curso académico 2024-2025 recibieron sus becas y diplomas. La promoción fue apadrinada por Eduardo Valverde, director general de Conde de Benalúa, también alumno de ediae. «Aprovechad cada oportunidad, manteneos curiosos y, sobre todo, nunca dejéis de formaros y de reinventaros. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa: la adaptabilidad, la pasión y la ética serán vuestras mejores herramientas», invitó Valverde.

Reconocimientos

El acto también sirvió para que ediae premiara, como en años anteriores, a empresas que se han caracterizado por su apuesta por la formación y el fomento de la empleabilidad. En la edición vinculada al curso 2024-2025 las premiadas fueron Caja Rural de Granada y el Granada CF cuyos directores generales, Jerónimo Luque Frías y Alfredo García Amado fueron los encargados de recoger estos reconocimientos compartiendo, además, con la audiencia unas entrañables palabras de ánimo a los graduados .

Durante el acto se destacó de igual forma la proyección de ediae que ya ha completado para el próximo curso académico 2025-2026 el 80% de las plazas ofertadas con más de 250 alumnos inscritos en sus programas.

Másteres como el de Administración y Dirección de Empresas (MBA), Dirección y Gestión de los Recursos Humanos, Máster en Gestión Administrativa de la Empresa o Máster en Gestión e Innovación de Moda y Lujo son algunos de los programas que este año están experimentando más demanda. En este sentido, Cipriano Palomar afirmó en el acto que «una de las claves del crecimiento de la escuela es que nuestros alumnos ya están identificando ediae con empleabilidad, debido a que el 100% de nuestros egresados han realizado prácticas remuneradas en algunas de las empresas más importantes de Granada y el 90% encuentran trabajo o mejoran su posición profesional solo un año después de finalizar el máster».

El inicio del nuevo curso académico está previsto para el próximo mes de noviembre y el periodo de matriculación está abierto.