Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Caja Rural Granada apuesta por la formación empresarial

El programa de becas de la entidad financiera permite a las pymes incorporar a sus profesionales a la Escuela de Dirección y Altos Estudios

Ideal

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:59

Comenta

Caja Rural de Granada apuesta, de la mano de Cámara Granada, por mejorar, a través de la formación especializada, la competitividad de las empresas del ... tejido empresarial granadino con unos programas de impacto. La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada ha iniciado el curso académico 2025-2026 de sus másteres, expertos y programas superiores con uno de sus resultados más exitosos en lo referente a participación e impacto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  4. 4 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  5. 5 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  6. 6 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  7. 7

    Bodiger: «Me dolió y mucho mi salida, Paco López contaba conmigo»
  8. 8

    Momento clave para embarcar hacia otra orilla
  9. 9

    Anulan el despido de un trabajador de Granada porque lo echaron por ser padre
  10. 10 El Covirán falla en un día clave y se siente obligado a la remodelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Caja Rural Granada apuesta por la formación empresarial

Caja Rural Granada apuesta por la formación empresarial