Caja Rural Granada apuesta por la formación empresarial

Caja Rural de Granada apuesta, de la mano de Cámara Granada, por mejorar, a través de la formación especializada, la competitividad de las empresas del ... tejido empresarial granadino con unos programas de impacto. La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada ha iniciado el curso académico 2025-2026 de sus másteres, expertos y programas superiores con uno de sus resultados más exitosos en lo referente a participación e impacto.

Un total de 339 alumnos se han matriculado en algunos de los 15 programas ofertados por la escuela. Esta oferta formativa es una apuesta decidida de Cámara Granada por impulsar el desarrollo

competencial del tejido empresarial granadino y de perfiles más junior que buscan una especialización en actividades profesionales que cuentan con una alta demanda de perfiles cualificados.

Dentro de las alianzas que promueve la escuela para conseguir tal fin, destaca por su importancia y por «el valor tan relevante» que está aportando, el programa de becas Caja Rural Granada, que la entidad financiera asume en su totalidad y que permite cada año que empresas del territorio puedan formar a sus trabajadores en algunos de los programas. Este año cumple su quinta edición y ha permitido la participación de más de 100 empresas granadinas en programas formativos promovidos por la Escuela de Dirección y Altos Estudios. Para el curso académico 2025-2026 han elegido por su relevancia competencial para la empresa los programas máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) y experto en Comercio Internacional. Participan las empresas La Alfaguara Neurocenter, Funeraria Romero, Cívica Software Grupo Saliplant Agro, Aceites Echinac. y Petrol Solutions.

En palabras del director de la Escuela de Dirección y Altos Estudios, Cipriano Palomar, «es muy importante reconocer el nivel de compromiso de Caja Rural Granada con la escuela y con las empresas de Granada. Sin duda el programa de becas Caja Rural Granada que lleva convocándose cinco años está contribuyendo a que las empresas ganen en competencias técnicas y sean mucho más competitivas».

Excelencia y calidad

Por su parte, el responsable de Empresas de Caja Rural Granada, Néstor Jiménez, expresó su satisfacción por colaborar, un año más, para facilitar que empresas de Granada puedan formar a sus trabajadores en algunos de los programas de ediae, un centro «referente por la excelencia y calidad de su formación».

Asimismo, destacó que este tipo de alianzas «refuerzan el compromiso de la entidad con la educación y el desarrollo del talento, pilares fundamentales para impulsar la competitividad y el fortalecer el tejido empresarial». «En Caja Rural Granada estamos comprometidos con las empresas ofreciéndoles un trato cercano y personalizado adaptado a sus necesidades pero, también facilitándoles itinerarios formativos que les permita crecer y alcanzar sus metas», concluyó.

La directora de Recursos Humanos del Grupo Saliplant Agro, Soledad Salguero, agradeció la oportunidad de que uno de sus empleados participe en el curso de experto en comercio exterior. Destacó la apuesta de su compañía, en esta ocasión, de la empresa Semilleros Saliplant por potenciar la formación en comercio internacional, programa que califica como «muy completo» en la que están aprendiendo herramientas y conociendo qué requiere el mercado a nivel internacional.

A su juicio este programa es clave para reforzar la imagen de marca tanto de estas entidades como de las empresas participantes. También, Iñaki Hidalgo Posse, director de People &Culture, incidió en el valor que aporta esta formación para la compañía, que tiene a dos personas participando en el máster en Dirección y Administración de Empresas. «Desde el punto de vista estratégico, esta colaboración con una entidad de la talla de la Caja Rural de Granada trasciende lo puramente académico; representa una alianza estratégica que une a dos motores del tejido empresarial granadino bajo una visión compartida de excelencia», valoró.

Por último, también para Cívica, acompañar al talento interno en un MBA de este prestigio «no es un gasto, sino la inversión más rentable que podemos hacer: apostar por nuestro capital humano». «Esta oportunidad no solo eleva el nivel competitivo de nuestro equipo, sino que consolida unos lazos de confianza y cooperación mutua con la entidad granadina que son fundamentales para afrontar los retos económicos del futuro», incidieron desde la empresa, convencida de que su crecimiento es el resultado del crecimiento de su plantilla.