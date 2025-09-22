Se buscan empresas sobresalientes para transformar vidas

Los responsables del Proyecto y de la empresa Cívica, una de las que ha aportado financiación.

Los empresarios granadinos tienen un reto. Están próximos a alcanzar la cifra propuesta, pero si hay quienes estén interesados en participar una vez se logre el número pueden seguir haciéndolo. El desafío lo lanzó Proyecto Hombre y la causa es más que noble: apoyar a quien más lo necesita. Con motivo del 25 aniversario Proyecto Hombre Granada reta a las empresas de la ciudad para encontrar 25 empresas sobresalientes en valores que se unan entre todas y ayuden a financiar dos programas. Sí, se repite la palabra empresa, pero es que el llamamiento es para ellas para que acudan a este desafío.

El dinero recaudado estará destinado al tratamiento ambulatorio durante un año para cuatro jóvenes con problemas de tecnoadicciones (abuso de móviles, videojuegos, redes sociales, etcétera). Y, para dos plazas residenciales durante un año para mujeres víctimas de violencia de género y problemas de adicciones. Buscan 30.000 euros, que servirán para cofinanciar los tratamientos de estas personas.

El programa se lanzó en junio y cuentan ya con veintiún empresas. «Están respondiendo de manera extraordinaria», valoran desde Proyecto Hombre. Ya son 21 las empresas, granadinas o con sede en Granada, que se han adherido al programa. Son de diferentes sectores: tecnología, salud, construcción, consultoría, informática, servicios, turismo, hostelería, asesorías y educación, entre otros.

En este listado están ya Cívica, Nazaríes Intelligenia, Cogesa: consultores de gestión, Grupo desnivel, Ebone, Tostaderos Sol de Alba, Hispacolex bufete jurídico, Farmacia Perales López, Omega CRM, Ceferino Cervera construcciones, Movviendo Tourism group S.L, Conde Benalúa, Pilar del Toro, Grupo IWI consultores, CSIF Granada, Ogade asesoría, Hotel Palacio de Santa Paula, La Cueva 1900, Academia de inglés Inlingua, Inmobiliaria Grupo Torres y Asesoría GMG.

«Todas ellas están uniéndose para lograr aportar a su sociedad mejoras. Por primera vez, todas juntas, unidas en sus valores y demostrando que cuando la red empresarial de Granada se lo propone, son capaces de impactar en la sociedad de una manera directa y eficiente», destacan y agradecen desde Proyecto Hombre.

El programa sigue abierto para intentar que más empresas se sumen. Pueden hacerlo en la modalidad de abono único de 1.200 euros y abono mensual con 100 euros durante 12 meses. Ambas modalidades son deducibles al 40%. Cuando se llegue a cumplir el reto con las 25 empresas, o incluso a superarlo con más de 25 está previsto un evento empresarial y una rueda de prensa con la intención de poner de manifiesto el carácter de las empresas granadinas, según avanza Proyecto Hombre.

Desde la entidad, puntualizan que solo por ser parte de estas «empresas sobresalientes de Granada», durante el año, Proyecto Hombre realizará diferentes acciones extra de valor añadido para sus empleados y directivos de manera completamente gratuita.

En junio, el día de la presentación, el director-presidente de Proyecto Hombre, Manuel Mingorance destacó que «estamos emocionados y muy ilusionados con este reto, es algo innovador y que pondrá de manifiesto la solidaridad del tejido empresarial granadino.

No debería ser difícil

Por su parte el CEO de Cívica, Josep Roig, destacó que en Granada hay casi 70.000 empresas, «no debería ser difícil conseguir que 25 se sumen al reto.» Hay que reseñar que Proyecto Hombre Granada cumple 25 años trabajando para que todas las personas, «sean de la condición que sean, puedan disfrutar de una vida plena y libre de adicciones». Para ello ofrecen un acompañamiento integral a personas y familias que sufren problemas de adicciones o problemáticas conductuales.

Tratan tanto la adicción con sustancias (tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, ansiolíticos, Chemsex, etcétera) como la adicción conductual (tecnoadicciones, gaming, gambling, compras,

pornografía, sexo, dependencia emocional). Además, en este cuarto de siglo han sabido adaptar a las diferentes realidades sociales, desarrollando los programas de atención que cada época demanda. En la actualidad, sus áreas de intervención son Jóvenes, adolescentes y familias (proyecto Previa), empresas y programas especiales de tratamiento para profesionales en activo (plan Lidera), mujeres víctimas de violencia de género y con problemas de adicciones (Vivienda de Supervisión al Tratamiento), programas con Instituciones Penitenciarias en la prisión de Albolote y el Cis Matilde Cantos de Granada y otros programas ambulatorios para adultos.

El Reto 25x10 buscando empresas sobresalientes es una muestra de la capacidad de Proyecto Hombre para adaptarse a los tiempos. Y está siendo todo un éxito.