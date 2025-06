Los bebés hiperrealistas que viajan de Granada a todo el mundo

«Nuestra verdadera estrella es Anuk, la bebé reborn favorita de niños y niñas alrededor de todo el mundo, gracias a su aparición en el ... canal de YouTube 'Sorpresas Divertidas' de Nuria de Nadur, cuyo unboxing acumula más de 50 millones de visualizaciones». Es una buena pista para comprender el impacto de la empresa de la granadina Mercedes Álvarez, fundadora de CocoReborn SLU, con sus instalaciones en Salobreña, aunque esta aventura comenzó en Bilbao. Desde 2016 ha enviado más de 1.200 bebés CocoReborn a hogares de niños y coleccionistas en todo el mundo. Y cada año la demanda aumenta un 15%. Son una marca única.

Para entender el crecimiento de esta empresa, que crece con nuevas iniciativas y espacio, hay que conocer a Mercedes Álvarez. Su formación incluye una licenciatura en Bellas Artes, con especialización en caracterización y efectos especiales, y un máster en investigación y creación en arte. «Esta base sólida me ha permitido dedicarme durante más de quince años a la escultura hiperrealista», recuerda.

La historia de CocoReborn comenzó en 2016, en Bilbao. Al principio, trabajaba en solitario desde el salón de su casa. «Allí modelé mi primer bebé, al que llamé Amets, que significa sueño en euskera. Qué mejor nombre para iniciar este proyecto», matiza. «En noviembre de ese mismo año asistí a mi primera exposición de muñecas reborn en Madrid. Vendí todas las que llevaba y fue entonces cuando confirmé que el proyecto funcionaba y que era el momento de regresar a mi tierra, a mi Andalucía, con un trabajo artístico que pudiera darme estabilidad económica», describe.

No fue nada fácil lidiar con el rol de jefa; yo era artista y me estaba convirtiendo en empresaria

Así, en 2017, después de diez años fuera, volvió a Granada, por fin a su tierra. «Monté un taller en la calle Cristo de la Yedra. En 2019 las ventas se dispararon gracias a las redes sociales y a la colaboración con youtubers como 'Sorpresas Divertidas', donde los vídeos de Anuk comenzaron a viralizarse. Fue entonces cuando empecé a necesitar la ayuda de otros trabajadores. No fue nada fácil lidiar con el rol de jefa; yo era artista y me estaba convirtiendo en empresaria», relata. «En 2021, después de la pandemia, sentí la necesidad de alejarme del bullicio de la ciudad y me trasladé a Salobreña. Allí encontré un equipo de mujeres que se han profesionalizado en CocoReborn y que, a día de hoy, somos ya una familia. Actualmente cuento con ocho trabajadoras: cuatro dedicadas a la confección de los bebés y cuatro a la gestión, las ventas y el marketing», expone con orgullo

Ese es el viaje empresarial, muy resumido, hasta la fecha de esta emprendedora que vende preciosos bebés de su marca CocoReborn, que son «verdaderas joyas llenas de encanto y ternura». Son completamente originales, realizados por el equipo de CocoReborn y modelados por Mercedes Álvarez, creando un estilo único. Argumenta que están hechos con la mejor silicona de platino, inyectados en una sola pieza y utilizando técnicas únicas para que sean resistentes y duraderos. A diferencia de otras marcas, las uniones del molde y el bebedero son invisibles. Su pintura hiperrealista tiene más de 30 capas aplicadas con «tanto mimo que cada bebé parece tener su propia piel suave y delicada». El pelo está injertado uno a uno con cabello natural de mohair y los ojos son de cristal. Llevan incorporados sistema de líquidos (bebe y moja su pañal), tiene gran flexibilidad y un cordón umbilical con imán.

Ampliar El equipo de CocoReborn.

La ropa que llevan las muñecas es diseñada original y exclusivamente para CocoReborn y confeccionada a mano en España. Cada pequeño CocoReborn es una pieza de arte exclusiva, parte de una edición limitada que los hace únicos en el mundo. Cada uno tiene su propio certificado de autenticidad con el número de pieza y el número de serie de su edición limitada.

Todos los modelos son ediciones limitadas; es decir, de cada molde se hacen un número determinado de bebés. Han tenido ediciones limitadas muy pequeñas, de 30 bebés, y más grandes, de 1.000 bebés.

Actualmente, CocoReborn ofrece 14 modelos diferentes para elegir, cada uno con su propio encanto y personalidad. «Lo más emocionante es que todos los bebés son personalizables al gusto del cliente. Puedes elegir el tipo, el color de pelo y de piel, así como el color de ojos, creando el bebé de tus sueños. ¡CocoReborn se esfuerza al máximo para satisfacer todas las peticiones y hacer que cada cliente tenga un bebé único y perfecto!», enaltece Álvarez.

Sus campañas más fuertes se concentran alrededor de la Navidad, abarcando los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre e incluso enero. El crecimiento de CocoReborn ha sido «totalmente orgánico, un camino de mucho trabajo y valentía». Presume de que «siempre he invertido en mejorar el producto y su posicionamiento con ideas originales, diferenciándose de la competencia. No ha sido fácil, pero estoy muy agradecida y feliz por la recompensa de tener una marca de éxito, líder en el sector. Así es como, a día de hoy, CocoReborn es una marca única, dedicada a crear bebés de silicona».

Cada bebé CocoReborn es mucho más que una simple muñeca; es una obra de arte. «Comprender su precio es entender la pasión y el esmero que hay detrás de cada detalle. No son productos hechos en serie, sino piezas únicas y llenas de alma, donde cada trazo y cada pliegue se moldea con una dedicación que solo el arte artesanal puede ofrecer», reivindica.

La más económica es Molly (29 cm), desde 800 euros. Un sueño en miniatura, es la muñeca viajera y tiene pasaporte propio con sellos y pegatinas para que todas sus aventuras queden registradas. El modelo más caro ahora es Numa: desde 2.400 euros. «Nuestra joya, un bebé que emana un realismo asombroso». Si bien, los bebés exclusivamente renacidos por Mercedes Álvarez, tanto prototipos de sus propias esculturas como los de otras artistas, alcanzan un nivel impresionante de realismo y detalle, y pueden llegar a costar de 3.000 a 6.000 euros.

Los encantadores bebés reborn de CocoReborn viajan a todos los rincones del planeta.