La academia de Granada que enseña inglés a la Policía y la Guardia Civil

El equipo de formadores de Ready Go Training.

Siempre ha sido una apasionada de la formación, además, lleva a la Guardia Civil en la sangre, ya que su padre lo es al igual que gran parte de su familia también, por eso, Verónica Leyva no dudó en unir sus dos pasiones para fundar su academia. El concepto de Ready GO Training, nombre que dio a su proyecto, casi se formó solo: una academia de inglés con los más innovadores métodos de estudio que acompañe a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo de su carrera profesional, desde que son unos opositores que sueñan con vestir el uniforme hasta su jubilación ayudándoles a crecer profesionalmente (ascensos, misiones internacionales, etcétera); todo con el inglés como vehículo de tracción para conseguir sus diferentes objetivos.

Leyva fundó la academia de inglés Ready GO Training en octubre de 2021. Era la única empleada. El proyecto siempre ha sido 100% online, con el objetivo de dar cobertura a todo el territorio nacional. La evolución ha sido destacada en estos pocos años, actualmente son un equipo de 16 personas, conformando distintos departamentos, entre ellos: IT, marketing, administración y por último, formación, que es el que más empleados aglutina. Verónica Leyva es fundadora de Ready GO Training y licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Posteriormente se une al proyecto Miguel Mellado, siendo en la actualidad los co-CEOs de la empresa. Esta empresa es referente en la preparación de la prueba de inglés para la Guardia Civil (oposiciones de acceso y ascenso) así como para la consecución de los títulos de SLP (Standarized Language Profile, un sistema para evaluar y acreditar el nivel de competencia lingüística en idiomas extranjeros dentro de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil) y de Trinity College (niveles B1 a C1).

Desde sus orígenes la empresa ha tenido un alto componente tecnológico, ya que el método Sticky (la metodología propia que he creado) rompe con los estándares de la formación tradicional (y normalmente presencial). Los PDFs y las tradicionales clases unidireccionales quedan a un lado para dar paso a un método innovador basado en la interactividad, la gamificación, el contacto permanente con el alumno y el seguimiento personalizado, según explican. Ready GO Training es una academia de inglés online especializada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En su catálogo tienen una gran variedad de cursos centrados en acompañar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde su incorporación al cuerpo hasta el desarrollo de su carrera profesional.

Lo hacen, por ejemplo, en oposiciones Guardia Civil preparando la prueba inglés acceso, prueba inglés ascenso (Cabo, Suboficiales y Oficiales), curso de inglés de la Academia de Baeza, entre otros; oposiciones a Policía Nacional con diferentes cursos; SLP en diferente niveles; y titulaciones oficiales Aptis ESOL y Trinity. «Todos nuestros cursos se adaptan a las necesidades de los alumnos en cada momento, pudiendo ajustar los plazos y la planificación para la consecución del objetivo, ofreciendo así una formación totalmente personalizada», puntualiza Leyva. Añade que «aunque estamos especializados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las puertas (virtuales) de Ready GO Training están abiertas a cualquier persona que necesite una titulación oficial de inglés, ya sea para la carrera, el máster, el trabajo o la oposición. Nuestros cursos están pensados para conseguir el título oficial en tiempo récord (de 2 a 5 meses), sea cual sea el objetivo».

Leyva presume con orgullo de «poder decir que contamos con el respaldo de la mayoría de las asociaciones de la Guardia Civil. Es para nosotros muy importante poder contar con esa colaboración y que facilita poder ayudar a los miembros de la Guardia Civil a continuar progresando en su carrera a través de títulos como el SLP y el B2 de Trinity». Por otro lado, también son centro colaborador de British Council (creadora del título oficial Aptis ESOL). La fundadora de esta academia asegura que «el 100% de nuestros alumnos consiguen sus objetivos y están completamente satisfechos con sus resultados, obteniendo una valoración media de cinco estrellas en Google con más de 340 reseñas actualmente».

El perfil de los alumnos es muy variado, ya que «cubrimos diferentes necesidades. Vamos desde los opositores (18 a 40 años) hasta cualquier miembro y familiares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En 2021 tuvieron 50 alumnos, al año siguiente 200; en 2023 fueron 600 y en 2024 cerca de los 1.000. En el primer semestre de 2025, han superado ya la barrera de los 1.000 alumnos. Mellado y Leyva han cambiado el método de enseñanza y en pocos años, menos de cuatro, son ya todo un referente a nivel nacional. Leyva confiesa que «tenía muy claro desde el minuto uno que el método de formación tradicional para aprender inglés, al que estamos acostumbrados desde que vamos al colegio, no es efectivo en cuanto al aprendizaje del inglés. Por eso, en Ready GO no existen los temarios interminables ni los PDFs de gramática y el listado de vocabulario inabarcables.

El método Sticky reúne las mejores técnicas y herramientas de estudio a nivel internacional para que los conocimientos se queden pegados en la mente del alumno casi sin darse cuenta». Es una academia online, desde el principio y así seguirá, pero tienen prevista la inauguración de una oficina física en los próximos meses que será su sede central. «Queremos que sea un espacio para convertir nuestras ideas en realidad con el lanzamiento de nuevos proyectos innovadores e integrando cada vez más la IA, además de que cualquier empleado pueda ir a trabajar cuando le apetezca. Se va a acondicionar con cuatro puestos de trabajo, además de dos despachos individuales con sala de juntas. A corto-medio plazo, no nos planteamos clases físicas, nuestro método Sticky está creado para llegar a todos los rincones de España con un ratio de resultados excelente», concreta Leyva.