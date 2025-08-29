Las estancias en apartamentos turísticos crecen un 8% en julio pese a los intentos del Gobierno por regularlos

El turismo español vive otro verano de euforia con récord de llegada de viajeros, gasto y una preferencia clara de los visitantes por los pisos ... de alquiler turtístico pese a los intentos del Gobierno por regular este tipo de actividad. Las pernoctaciones en este tipo de alojamiento crecieron en julio cerca de un 8% hasta superar los 10 millones de estancias. Este es el mayor aumento registrado entre los alojamientos turísticos extrahoteleros -abanico en el que se incluyen los apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues- que el mes pasado batieron la barrera de los 22 millones, y que supone casi un 4% más que el mismo periodo de 2024, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 'boom' del alojamiento en apartamentos turísticos, con Canarias consolidándose un año más como destino preferido de este tipo de reservas y Reino Unido como primer mercado emisor, se encuentra en el punto de mira de las administraciones. Lo irónico de esta subida es que se ha producido en el mismo mes en el que se puso en marcha el registro único de alquiler de corta duración, y que este vino de la mano de los visitantes foráneos, con un aumento del 9,5% frente a las pernoctaciones de residentes, que disminuyeron un 1,8%. No obstante, la estancia media en apartamentos turísticos bajó un 4,3%, hasta 5,1 pernoctaciones por viajero.

En un verano marcado por los incendios, aunque estos se han producido en su mayoría en agosto, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 5,6% en julio respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes subieron un 5,5% y las de no residentes un 5,8%. Se ocuparon el 32,5% de las plazas, un 5,5% más que en julio de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 45,9%, con un incremento anual del 5%. Las Islas Baleares fueron el destino preferido, con más de 250.000 pernoctaciones, un 4,5% más que en julio de 2024. También alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 65,7%.

Entre otras curiosidades que arroja esta estadística está la caída de las estancias en camping por parte los turistas nacionales. Las pernoctaciones en esta modalidad de alojamiento aumentaron un 0,4% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, pero mientras que las de residentes disminuyeron un 4,4%, las de no residentes crecieron un 7,3%.