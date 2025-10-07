Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Archivo

España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona

La red de recarga sigue dominada por los puntos de 22kW, «insuficientes» para el sector y el despliegue del coche eléctrico

José A. González

José A. González

Martes, 7 de octubre 2025, 16:31

Comenta

España sigue dando pasos en la electrificación de la movilidad en pleno repliegue de muchas automovilísticas en sus estrategias empresariales. Los coches electrificados (eléctricos puros ... e híbridos enchufables) comienzan a hacerse fuertes en las calles españolas y la red de recarga ya abastece numerosos puntos en vías urbanas, interurbanas y carreteras. En lo que va de año, la red pública instalada ya supera toda la que se desplegó en 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  4. 4 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  5. 5

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  6. 6

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada
  7. 7 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  8. 8

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  9. 9 La recogida de la castaña única en España está en Granada: árboles plantados por los romanos
  10. 10

    Denuncian inseguridad por una vecina conflictiva en la zona del Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona

España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona