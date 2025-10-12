Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patrulla Águila. AGA

España se juega su posición en la defensa europea por falta de estrategia de país y capital humano

Una industria estancada y con problemas de talento amenazan con hacer descarrilar la oportunidad de crear gigantes en la UE

José A. González

José A. González

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:15

La industria de la defensa ha pasado en pocos meses de ser un asunto periférico a ocupar el centro de la estrategia de los estados. ... La guerra de Ucrania, el rearme europeo y la presión geopolítica han convertido al sector en un eje de política industrial. La magnitud del giro se mide en cifras: la Unión Europea quiere movilizar hasta 800.000 millones de euros de aquí a 2030 para reforzar su autonomía militar y tecnológica.

