Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Newsletter 'Claves económicas'

España envejece… ¿y la economía languidece?

Los empresarios catalanes lanzan un SOS: «Necesitamos más inmigrantes, los necesitamos tanto como el agua que bebemos y el aire que respiramos»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:44

Comenta

Claves económicas' es una newsletter para intentar entender qué pasa en el mundo económico y cómo nos afecta. La recibirás cada viernes si estás suscrito ... y, si te parece bien, puedes compartirla con tus amigos o recomendarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  4. 4 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  5. 5 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  6. 6 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  7. 7 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  8. 8 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España envejece… ¿y la economía languidece?

España envejece… ¿y la economía languidece?