Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta EP

España bate récord con 11 millones de turistas pero julio empieza a mostrar síntomas de ralentización

El gasto también alcanza nuevos máximos: 76.074 millones hasta julio, un 7,2% más

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:54

Todo apunta a que el de 2025 puede ser otro verano de récord en términos de visitas y de gasto. España recibió en julio 11 ... millones de turistas extranjeros por primera vez en la historia y el gasto medio por visitante ascendió a 1.493 euros, con una subida interanual del 4,4%, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos reflejan, según el Ministerio de Industria y Turismo, la continuidad de la tendencia al alza del gasto de los visitantes internacionales por encima de las llegadas, cuyo crecimiento se ha moderado en los últimos tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  2. 2

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  3. 3

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  4. 4 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  5. 5

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  6. 6

    Un Granada cada vez más calamitoso
  7. 7

    El centrocampista Paul Akouokou, opción sobre la mesa del Granada
  8. 8

    La estafa de criptomonedas a una joven en Granada que acabó con dos call centers desmantelados
  9. 9 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»
  10. 10 Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España bate récord con 11 millones de turistas pero julio empieza a mostrar síntomas de ralentización

España bate récord con 11 millones de turistas pero julio empieza a mostrar síntomas de ralentización